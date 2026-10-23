Καταφύγιο στην Πορτογαλία προσφέρει νέα ζωή στους ελέφαντες που ζουν υπό καθεστώς αιχμαλωσίας

Μακριά από την πίστα του τσίρκου, μια νέα ζωή ξεκινάει για την Τζούλι, μια ελεφαντίνα ηλικίας γύρω στα 45, καθώς ανακαλύπτει την ελευθερία στους λόφους του Αλεντέζου, στη νότια Πορτογαλία, σε ένα καταφύγιο που άνοιξε τις πύλες του το καλοκαίρι.

«Εδώ ο ελέφαντας αποφασίζει ο ίδιος τι θέλει να κάνει και πότε θέλει να το κάνει», εξήγησε στο AFP ο φροντιστής ελεφάντων του καταφυγίου Τζόνι Νασιμέντο. Η Τζούλι, στην οποία αρέσει να κοιμάται κάτω από τ’αστέρια και να κυλιέται στη λάσπη, ζει πλέον με τους δικούς της ρυθμούς σε αυτήν την τεράστια περιοχή, ανάμεσα σε δέντρα, βοσκοτόπια και σημεία με νερό.

Ύστερα από σχεδόν 40 χρόνια στο πορτογαλικό τσίρκο Cardinalli, όπου είχε ενταχθεί το 1988, η φροντίδα του θηλυκού αυτού ελέφαντα των 2,65 μέτρων και των περίπου 2.930 κιλών ανατέθηκε στο καταφύγιο αυτό πριν από τρεις μήνες. Η Τζούλι ήταν το τελευταίο άγριο ζώο που ανήκε ακόμη σε τσίρκο στην Πορτογαλία, μολονότι δεν μετείχε πια σε παραστάσεις από το 2024, τη χρονιά που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης άγριων ζώων στα τσίρκα της Πορτογαλίας.

Το βρετανικό ίδρυμα Pangea Trust ελπίζει να υποδεχθεί μακροπρόθεσμα μεταξύ 20 και 30 ελέφαντες που προέρχονται από ζωολογικούς κήπους ή ευρωπαϊκά τσίρκα.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάνω από 600 ελέφαντες στην Ευρώπη (…) από τους οποίους ένας αριθμός χρειάζεται πραγματικά βοήθεια», υπογράμμισε ο διευθυντής του καταφυγίου Ράιαν Χόκλι, ο οποίος διαθέτει πείρα άνω των 30 ετών στη φροντίδα άγριων ζώων.

O último elefante de circo em Portugal já anda a banhar-se na lama de terrenos em Vila Viçosa e Alandroal. Espera-se que em Novembro chegue um novo residente a este santuário, que não permite visitas. https://t.co/FmUz9jPPQA https://t.co/33rZvaJnXX — Público (@Publico) October 22, 2026

«Μια εναλλακτική»

«Δεν είμαστε εδώ για να κριτικάρουμε τους ζωολογικούς κήπους ή τα τσίρκα. Είμαστε εδώ απλώς για να πούμε: προσφέρουμε μια εναλλακτική στη ζωή που ζει σήμερα ο ελέφαντάς σας», πρόσθεσε. Η επιλογή της περιφέρειας Αλεντέζου αιτιολογείται κυρίως από το θερμό κλίμα της, που είναι ευνοϊκό για τα ζώα αυτά, ιδιαίτερα για όσα υποφέρουν από προβλήματα στις αρθρώσεις, αλλά και από τις δυνατότητες επέκτασης του καταφυγίου.

Η μεταμόρφωση της Τζούλι από τότε που έφτασε εκεί είναι ήδη αισθητή, σύμφωνα με την ομάδα που την φροντίζει καθημερινά. Στις αρχές ήταν «πολύ ντροπαλή και επιφυλακτική», διηγείται ο φροντιστής της, αλλά σταδιακά απέκτησε αυτοπεποίθηση και πλέον περνάει «20 με 22 ώρες την ημέρα έξω».

«Σε λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, πήρε πάνω από 100 κιλά», προσθέτει, κάτι το οποίο αποτελεί μια ενθαρρυντική ένδειξη για την ομάδα που παρακολουθεί την προσαρμογή της στο νέο περιβάλλον. Η Τζούλι δεν αναμένεται να μείνει μόνη της για πολύ καιρό. Ένας δεύτερος θηλυκός ελέφαντας ονόματι Καρίμπα, που ζει σήμερα σε πάρκο στο Βέλγιο, αναμένεται προσεχώς στο καταφύγιο και ένας τρίτος στις αρχές της ερχόμενης χρονιάς.

O santuário de elefantes da Pangea, no Alentejo, prepara-se para receber Kariba em novembro. A chegada da elefanta, atualmente num jardim zoológico da Bélgica, está prevista para cerca da segunda semana do mês #alentejo #elefanta #circo Notícia aqui https://t.co/PdEW59KO5F https://t.co/3jouFr3bvY — O Influente (@_OInfluente_) October 23, 2026

Η Καρίμπα, που έχει γεννηθεί στη Ζιμπάμπουε, είχε χάσει την οικογένειά της όταν ήταν ακόμη νεαρό ελεφαντάκι. Στη συνέχεια είχε μεταφερθεί αεροπορικώς στην Ευρώπη και από το 2012 ζει στο Βέλγιο αφού προηγουμένως είχε ζήσει στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Μετά τον θάνατο της παρέας της, της Τζένι, το 2022, είναι ο τελευταίος αφρικανικός ελέφαντας που βρίσκεται στο Βέλγιο, σύμφωνα με το Pangea Trust.

«Διαθέτουν μεγάλο εύρος συναισθημάτων (…) τα οποία τα νιώθουμε και τα μοιράζονται και οι ελέφαντες. Και πιστεύω ότι αυτό μας επιτρέπει να συνδεθούμε μαζί τους αρκετά εύκολα», παρατήρησε ο Ράιαν Χόκλι, υπενθυμίζοντας τη συναισθηματική εγγύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στους ανθρώπους και τους ελέφαντες.

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