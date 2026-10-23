Τι επιλέγει τελικά η καρδιά; Αμύγδαλα ή καρύδια;

Και τα καρύδια και τα αμύγδαλα αποτελούν υγιεινές επιλογές, με διαφορετικά διατροφικά πλεονεκτήματα. Τα καρύδια ξεχωρίζουν για τα φυτικά ω-3 λιπαρά, ενώ τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε και μαγνήσιο.

Τα οφέλη των καρυδιών

Μια χούφτα καρύδια, περίπου 28 γραμμάρια, παρέχει γύρω στα 2,5 γραμμάρια α-λινολενικού οξέος (ALA), ενός απαραίτητου ω-3 λιπαρού. Περιέχουν επίσης φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Μελέτη διάρκειας δύο ετών έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωσή τους συνδέθηκε με μέτρια μείωση της LDL, γνωστής ως «κακής» χοληστερόλης.

Τι προσφέρουν τα αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε και μαγνήσιο. Η βιταμίνη Ε προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, ενώ το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης.

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή;

Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε αποκλειστικά το ένα από τα δύο. Μια μικρή χούφτα ανάλατων καρυδιών ή αμυγδάλων αποτελεί μια καλή επιλογή για σνακ. Προτιμάμε τους ξηρούς καρπούς χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και υπερβολικό αλάτι.

Σημασία έχει και τι αντικαθιστούν στη διατροφή μας. Όταν παίρνουν τη θέση σνακ με πολλά κορεσμένα λιπαρά, μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Η εναλλαγή τους μάς επιτρέπει να αξιοποιούμε τα διαφορετικά θρεπτικά συστατικά τους.

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