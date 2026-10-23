Έλον Μασκ: Το χρήμα του μέλλοντος θα μπορούσε να βασίζεται στους νόμους της Φυσικής

Ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομίας για το μέλλον περιγράφει ο Έλον Μασκ, εκτιμώντας ότι η πρόοδος της ρομποτικής και η εξερεύνηση του Διαστήματος θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μετράται ο πλούτος. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX υποστήριξε ότι σε έναν πολυπλανητικό πολιτισμό η οικονομική αξία θα μπορούσε να συνδέεται με φυσικά μεγέθη, όπως η ενέργεια, η ισχύς και η μάζα, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στα συμβατικά νομίσματα.

Παράλληλα, ο Μασκ εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του αμερικανικού δημόσιου χρέους. Ωστόσο, η εφαρμογή ενός τέτοιου οικονομικού μοντέλου παραμένει αβέβαιη, καθώς η αξία των αγαθών δεν εξαρτάται μόνο από τις φυσικές τους ιδιότητες, αλλά και από τη χρησιμότητα, τη σπανιότητα και τη ζήτηση.

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