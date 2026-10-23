Αλβανία: Αποβολή 6 βουλευτών από τις συνεδριάσεις της Βουλής

Εκατοντάδες γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές της Ιατρικής με λευκές στολές και χειρουργικές μάσκες, αλλά και μαθητές πραγματοποιούν ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας από το πολυτεχνείο προς το γραφείο του πρωθυπουργού διαμηνύοντας πως δεν υπάρχει διάλογος.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα σε ανακοίνωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζεται πως οι διαμαρτυρίες στα Τίρανα χρηματοδοτούνται από το οργανωμένο έγκλημα και ξένα κεφάλαια.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να διαχωρίσει τους φοιτητές από τους διαδηλωτές που δημιούργησαν βίαια επεισόδια, υποστήριξε ότι τα άτομα, που χρησιμοποίησαν βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έχουν ποινικό παρελθόν και αναφέρθηκε σε 45 περιπτώσεις συλληφθέντων .

Πριν λίγο, η Γραμματεία Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να αποκλείσει 6 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας για 60 ημέρες, έπειτα από αίτημα που υπέβαλαν χθες, μετά τα επισοδεια που σημειώθηκαν μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αναφορικα με τους άλλους 14 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, που μπλοκάρουν την αίθουσα συνεδριάσεων, η Γραμματεία απέρριψε το αίτημα του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την αποβολή τους για 10 ημέρες.

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