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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Λέσχη Φίλων ΠΑΟΚ τίμησε τον Γιάννη Παπαματθαιάκη

papamatheakis
clock 19:47 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ξεχωριστή στιγμή που ανέδειξε τη διαχρονική φιλία και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των φιλάθλων του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με αφορμή την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Η Λέσχη Φίλων ΠΑΟΚ τίμησε τον επίτιμο πρόεδρο του ΟΦΗ, Γιάννη Παπαματθαιάκη, σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς του και της σχέσης φιλίας που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο σωματείων.

Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και παρουσία δημοσιογράφων, επιβεβαιώνοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας, αλληλοεκτίμησης και πολιτισμού.

Η Λέσχη Φίλων ΠΑΟΚ, με την παρουσία της στο Ηράκλειο, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η αντιπαλότητα στους αγωνιστικούς χώρους μπορεί να συνυπάρχει με τον σεβασμό, τη φιλία και τις ανθρώπινες σχέσεις έξω από αυτούς.

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