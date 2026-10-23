Κατάθεση διαιτητή - Basketgate: Ήλεγχαν την ΚΕΔ - Oδηγίες μέσω εφαρμογών για αλλοίωση αποτελεσμάτων

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που προκύπτουν για το δίκτυο χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ γνωστό ως σκάνδαλο «basketgate», που εκτείνεται από την Α1 ανδρών (Basket League) μέχρι τα σχολικά πρωταθλήματα. Είναι χαρακτηριστική η κατάθεση ενός ενεργεία διαιτητή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου αποκαλύπτεται ο μηχανισμός με τον οποίο στήνονταν παιχνίδια για στοιχηματικούς και εξωαγωνιστικούς σκοπούς, εμπλέκοντας κορυφαία ονόματα της ελληνικής διαιτησίας και της διοίκησης του αθλήματος.

Η εισαγγελική αυτή διάταξη ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για το ελληνικό μπάσκετ. Τα στοιχεία που περιλαμβάνουν ονόματα, ημερομηνίες, SMS και συγκεκριμένα παιχνίδια αναμένεται να προκαλέσουν ραγδαίες εξελίξεις, με την αθλητική δικαιοσύνη και τις αρχές να καλούνται πλέον να καθαρίσουν το τοπίο από τη διαφθορά που φαίνεται πως είχε ριζώσει βαθιά στο άθλημα.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο έμπειρος διαιτητής, ο οποίος αποφάσισε να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές. Προχωρώντας σε ένορκες καταθέσεις και προσκομίζοντας ένα αναλυτικό υπόμνημα - φωτιά με γραπτά μηνύματα (SMS), περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη δράση του κυκλώματος από το 2016 έως το 2026.

Λόγω της ουσιαστικής συμβολής του στην αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε την αποχή από την ποινική του δίωξη, κάνοντας χρήση του αθλητικού νόμου για την ενθάρρυνση μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Οι εγκέφαλοι και οι «εντολές» μέσω εφαμοργών

Σύμφωνα με τις καταθέσεις του διαιτητή, ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα πίσω από τις χειραγωγήσεις ήταν ο Γ.Μ., ο οποίος παρουσιαζόταν ως πρόσωπο με άμεση επιρροή και πρόσβαση στην ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο διαιτητής Κ. καταγγέλλει ότι ο Μ.:

Ήλεγχε πλήρως την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), ορίζοντας διαιτητές σε αγώνες ανάλογα με τα παράπονά τους ή τις επιθυμίες του.

Έδινε οδηγίες για αλλοίωση αποτελεσμάτων, ζητώντας είτε τη νίκη συγκεκριμένων ομάδων είτε την ευνοϊκή μεταχείριση παικτών (π.χ. φορτώνοντας με φάουλ τους αντιπάλους για να φτιαχτεί η «στατιστική» τους).

Χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές (WhatsApp, Viber) για να δίνει τις εντολές του στους διαιτητές, ώστε να μην αφήνει ίχνη.

Από την Α1 μέχρι τα Σχολικά Πρωταθλήματα

Η λίστα των αγώνων που φέρονται ως χειραγωγημένοι είναι μακροσκελής και προκαλεί σοκ. Περιλαμβάνει παιχνίδια της Basket League (Α1), της Α2, της Β' και Γ' Εθνικής, αλλά ακόμη και αγώνες υποδομών (Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παίδων/Εφήβων).







Το πιο εξοργιστικό κομμάτι της υπόθεσης αφορά στη χειραγώγηση της τελικής φάσης του Σχολικού Πρωταθλήματος Λυκείων τον Μάρτιο του 2026 στην Κύπρο. Όπως καταγγέλλεται, ο Μ. έδωσε ρητή εντολή στον διαιτητή να κάνει «σκόνη και θρύψαλα» τους αντιπάλους για να κερδίσει το πρωτάθλημα συγκεκριμένο σχολείο της Πάτρας, το οποίο αποτελούσε «δεξαμενή» παικτών για μεγάλη ομάδα της περιοχής.

Ο διαιτητής παραδέχθηκε ότι εκτέλεσε την εντολή σφυρίζοντας προκλητικά υπέρ της συγκεκριμένης ομάδας, με την υπόσχεση ότι ως αντάλλαγμα θα προωθούνταν στην Α1 κατηγορία.

Βαριές σκιές στην ηγεσία της ΕΟΚ και τη Διαιτησία

Οι αποκαλύψεις αγγίζουν τα ανώτατα κλιμάκια του ελληνικού μπάσκετ. Στο υπόμνημά του, ο διαιτητής Κ. εμπλέκει ευθέως τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο, καθώς και τον γνωστό πρώην διεθνή διαιτητή και νυν σύμβουλο διαιτησίας, Η.Κ.







Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις στα μέλη της ΚΕΔ ήταν «δεδομένες» υπό τη διοίκηση Λιόλιου και ότι ο ίδιος είχε βρεθεί σε βιντεοκλήσεις και συναντήσεις μαζί με τους Λιόλιο, Κ. και Μ. , όπου του υπόσχονταν ότι θα «εκτοξευθεί» επαγγελματικά.







Επιπλέον, αναφέρονται περιστατικά όπου ζητήθηκε η «εξόντωση» συγκεκριμένων ομάδων (όπως της Χαλκίδας) επειδή οι διοικήσεις τους είχαν έρθει σε ρήξη με την ηγεσία της Ομοσπονδίας.

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