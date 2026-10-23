Γιώργος Αγριμανάκης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 24 και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2026.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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