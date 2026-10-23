Κρήτη: Μαθήτρια δημοτικού κυνήγησε μικρότερα παιδιά με μαχαίρι στην αυλή

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Σοβαρή καταγγελία για περιστατικά βίας σε δημοτικό σχολείο του Ρεθύμνου εξετάζει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αναφορές για επιθετική συμπεριφορά μαθήτριας απέναντι σε συμμαθητές της, αλλά και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το κορίτσι φέρεται να έχει εκδηλώσει επανειλημμένα επιθετική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον, προπηλακίζοντας μαθητές και δασκάλους, χτυπώντας παιδιά της τάξης του και αφαιρώντας προσωπικά τους αντικείμενα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε χθες στην αυλή του σχολείου. Όπως αναφέρεται, η μαθήτρια φέρεται να κυνήγησε παιδιά της Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού, απειλώντας τα με μαχαίρι.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες των περιστατικών που καταγγέλλονται.

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