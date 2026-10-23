Χανιά - "Η πόλη από το γκρίζο στο πράσινο": Εκδήλωση - συζήτηση για τη βιώσιμη αστικοποίηση

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Η Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων (World Cities Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με κύριο στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικοποίησης και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η ραγδαία ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων.

Για να θεωρηθεί μια πόλη «βιώσιμη» ή «αειφόρος», οι διεθνείς οργανισμοί εστιάζουν σε συγκεκριμένους άξονες:

● Πράσινη και Βιώσιμη Κινητικότητα: Ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δημιουργία ποδηλατοδρόμων και μείωση της χρήσης ΙΧ για τον περιορισμό των ρύπων.

● Ανθεκτικότητα στην Κλιματική Αλλαγή: Κατασκευή υποδομών που προστατεύουν την πόλη από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, καύσωνες).

● Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Ανάπτυξη «έξυπνων» και βιοκλιματικών κτιρίων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σωστή διαχείριση αποβλήτων.

● Κοινωνική Συμπερίληψη: Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, πράσινους κοινόχρηστους χώρους και ασφαλείς κατοικίες για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς.

Έτσι στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Πόλεων , το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 στις 17.30, στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23, Χανιά, διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα ¨Η πόλη από το γκρίζο στο πράσινο’’, από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τους «Πολίτες των Χανίων».

Η Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων 2026 (31 Οκτωβρίου) είναι αφιερωμένη στο θέμα: «Αναγέννηση της πόλης: Επαρκής στέγαση για όλους» .

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Αστική αναγέννηση: Εστιάζει στην ανανέωση των πόλεων ως καταλύτης για την εξασφάλιση ποιοτικής και προσιτής κατοικίας για όλους.

Ανθεκτικότητα και συμπερίληψη: Προωθεί γειτονιές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και χωρίς αποκλεισμούς.

Συμμετοχή των πολιτών: Δίνει έμφαση σε δράσεις που βασίζονται στις τοπικές κοινότητες, προστατεύοντας παράλληλα τους κατοίκους από τον εκτοπισμό.

Εστιάζοντάς στις προκλήσεις που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη και με αρχικές θεματικές:

1. Το υπαρξιακό πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Κώστας Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Διοικητικού Επιμελητήριου Ελλάδας.

2. Βιώσιμη Αστικοποίηση και Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

Αντώνης Καλογεράκης, Πρόεδρος της Οικ. Πρωτ. Χανίων, Δρ. Μηχ. Περιβάλλοντος, Υπεύθυνος του Ι.Θ.Ο της Ο.Α.Κ.

3. Προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας των πόλεων.

Σωτήρης Μαρινάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος κ Πολιτισμού Κρήτης.

4. Συμμετοχή των πολιτών: Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για την πόλη τους. Η Αναγκαιότητα του νέου υποκειμένου.

Χιωτάκης Ανδρέας, Πολιτικός αναλυτής – Αρθρογράφος.

Παρουσίαση-Συντονισμός: Θεοδοσία Φραντζεσκάκη, Πολιτικός Μηχανικός.

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