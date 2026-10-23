Αρχάνες: Εγκαινιάστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (εικόνες)

Με την παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, της Περιφέρειας Κρήτης, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στις Αρχάνες τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στην τελετή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήμαρχοι και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ το «παρών» δίνει και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος , μαζί με ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης.

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Τον υπουργό συνοδεύει ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Η νέα υπηρεσία, με έδρα τις Αρχάνες, εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της αστυνομικής δράσης στην Κρήτη και την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων και σοβαρών μορφών εγκληματικότητας.

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Η λειτουργία της αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια στο νησί, καθώς στόχος είναι η καλύτερη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στο προσκήνιο βρίσκεται και το ζήτημα της στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου να έχει ζητήσει πρόσθετες μεταθέσεις, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της νέας Υποδιεύθυνσης δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του νομού.

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Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, η οποία ξεκίνησε με δύναμη 16 αστυνομικών. Μετά την τελετή των εγκαινίων στις Αρχάνες, θα ακολουθήσει εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο «ΔΙΑΣ» του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

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