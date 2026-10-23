Κρήτη - ΟΣΔΕ: Παραγωγοί σε απόγνωση – Στην ουρά από τη μία τα ξημερώματα!

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, με χιλιάδες παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη, να αγωνιούν για το αν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου. Τα τεχνικά προβλήματα, οι χαμηλές ταχύτητες του συστήματος και οι αυξημένες απαιτήσεις για την υποβολή κάθε αίτησης έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, την ώρα που η προθεσμία πλησιάζει και η ανησυχία για την καταβολή των ενισχύσεων εντείνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σητεία, όπου παραγωγοί φτάνουν ακόμη και από τη μία τα ξημερώματα, προκειμένου να γράψουν τα ονόματά τους στις λίστες προτεραιότητας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και να εξασφαλίσουν ότι θα εξυπηρετηθούν. Την εικόνα αυτή περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, Μανόλης Μαυροματάκης, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και μεγάλη ταλαιπωρία των παραγωγών.

Όπως ανέφερε, η Ένωση έχει περίπου 6.000 παραγωγούς, ωστόσο, λόγω των νέων απαιτήσεων και του χρόνου που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί κάθε δήλωση, μπορεί να εξυπηρετεί μόλις 40 άτομα την ημέρα. Την ίδια στιγμή, σχεδόν 100 παραγωγοί προσέρχονται καθημερινά από τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να είναι εφικτό να εξυπηρετηθούν όλοι. «Δεν βγαίνει η δουλειά», είναι ουσιαστικά το συμπέρασμα από την περιγραφή του προέδρου της Ένωσης, ο οποίος επισημαίνει ότι η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με τους απαιτούμενους ρυθμούς.

Η προθεσμία της 30ής Οκτωβρίου, που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση των ενεργοποιήσεων, λειτουργεί πλέον ως πρόσθετη πηγή πίεσης, καθώς οι παραγωγοί φοβούνται ότι θα χάσουν τον προγραμματισμένο χρόνο πληρωμής των ενισχύσεών τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μετέφερε ο κ. Μαυροματάκης, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 150.000 αιτήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ περισσότερες από 400.000 παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό δηλώσεων που κινδυνεύουν να μην έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, με τις συνέπειες να μην περιορίζονται μόνο στους ίδιους τους αγρότες. Όπως σημειώνει, τα χρήματα που δεν θα εισρεύσουν εγκαίρως στους λογαριασμούς των παραγωγών θα λείψουν και από την αγορά, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από τις τοπικές οικονομίες.

Αγωνία για τους εργάτες γης

Μέσα σε αυτό το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον, οι αγρότες της Κρήτης καλούνται να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα της εξασφάλισης εργατών γης. Στην Ιεράπετρα, ο Αγροτικός Σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις απορρίψεις αιτήσεων μετάκλησης εργαζομένων από το Βιετνάμ από την ελληνική πρεσβεία, υποστηρίζοντας ότι απορρίπτεται η συντριπτική πλειονότητα των φακέλων που έχουν υποβληθεί.

Οι παραγωγοί είχαν ξεκινήσει εγκαίρως τις νόμιμες διαδικασίες, σχεδιάζοντας την κάλυψη των αναγκών τους για τη νέα καλλιεργητική περίοδο με βάση την άφιξη των συγκεκριμένων εργατών. Οι απορρίψεις, ωστόσο, ανατρέπουν τον σχεδιασμό τους και δημιουργούν νέα αβεβαιότητα για την εξέλιξη της παραγωγής.

Ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, Μιχάλης Βιαννιτάκης, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προσθέτοντας ένα ακόμη εμπόδιο σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με σημαντικές δυσκολίες.

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