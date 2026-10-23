Ηράκλειο - καταγγελία: Ζητούν αναδρομικά 10.000 ευρώ από 80χρονη με σύνταξη χηρείας

Σε έναν απίστευτο δικαστικό και οικονομικό εφιάλτη βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων χηρείας στη χώρα μας, εξαιτίας ενός χρόνιου νομικού κενού που μετατρέπει αναίτια ανυποψίαστους πολίτες σε «μεγαλοοφειλέτες» του κράτους. Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η σοκαριστική καταγγελία της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία μια 80χρονη γυναίκα με σοβαρά προβλήματα υγείας καλείται ξαφνικά να επιστρέψει αναδρομικά το ποσό των 10.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια κατάφορη αδικία που φέρνει στην επιφάνεια τις ολέθριες στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), ο οποίος διαχωρίζει τους απόμαχους της δουλειάς σε συνταξιούχους «δύο ταχυτήτων» και στερεί από τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ το δικαίωμα να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, καθηλώνοντάς τους στο πενιχρό 35%.

Η ανακοίνωση - καταγγελία της Ένωσης Συνταξιούχων:

Μια μεγάλη αδικία γίνεται σε βάρος χιλιάδων δικαιούχων συντάξεων χηρείας, που ξαφνικά βρίσκονται να χρωστούν χιλιάδες ευρώ χωρίς την δική τους υπαιτιότητα αλλά λόγω του νομικού κενού που υπάρχει.

Έτσι βρέθηκε η 80χρονη σε αυτή την ηλικία με τεράστια προβλήματα υγείας, να χρωστά 10.000 ευρώ και να περνά η ιδία και η οικογένεια της μια απίστευτη περιπέτεια ,όπως μας κατήγγειλε η κόρη της .

Το σωματείο μας έχει καταγγείλει επανειλημμένα την κυβέρνηση ότι η ρύθμιση που έκανε το υπουργείο εργασίας δημιουργεί ανισότητες ,και συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

Οι συνταξιούχοι με σύνταξη χηρείας πριν το Μάη του 2016 και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν υπάγονται στην ρύθμιση να έχουν το 70% της σύνταξης του θανόντα και παραμένει το 35% είναι μια κατάφορη αδικία ,ζητούμε την άμεση αποκατάσταση ,και όλοι με συντάξεις χηρείας, όλων των ταμείων να υπάγονται στο 70%.της σύνταξης του θανόντα.

Όπως άδικο είναι να πληρώνουν υπέρ υγείας 6% και οι πεθαμένοι και τα ορφανά , την στιγμή που ήδη δεν μπορούν να ζήσουν με τις πενιχρές συντάξεις που τους έχει εξασφαλίσει το κράτος δικαίου.

Το κράτος εισπράττει κάθε χρόνο 220 εκατομμύρια ευρώ, από τις συντάξεις χηρείας και από τις συντάξεις των γονιών των ορφανών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ ν Ηρακλείου, επισκέφτηκε άμεσα στις 20 /10/2026 το ΕΦΚΑ Αλικαρνασσού μετά από καταγγελία που είδε το φώς της δημοσιότητας.

Ζητήσαμε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να συμπεριλαμβάνει και αυτή την κατηγορία συνταξιούχων του ΟΓΑ ,να απαλλαγούν από το τεράστιο βάρος που τους έχει επιβληθεί, χωρίς δική τους ευθύνη , από τον άδικο νόμο Κατρούγκαλου (4387/16) που από το 2016, δημιουργεί τεράστια κοινωνικά ζητήματα ,και αδιέξοδα σε ανθρώπους υπερήλικες ,και να ζουν ένα πραγματικό εφιάλτη .

Και είναι πραγματικά πρόκληση όταν καθημερινά διαβάζουμε τα δισεκατομμύρια που δίνονται για εξοπλισμούς ,για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων ,τα ματωμένα πλεονάσματα τους άδικους φόρους, και για τους απλούς ανθρώπους να εφαρμόζεται το γράμμα του νόμου .

Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της συναδέλφου μας.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την διευθύντρια κ Καράτζη όπως επίσης και την κ Κογκακη υπεύθυνη των συντάξεων για την πλήρη ενημέρωσή μας.

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