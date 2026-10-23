ΕΛΜΕ Ηρακλείου: Ζητά άμεση πιστοποίηση ασφάλειας μετά το σοκ με την ηλεκτροπληξία μαθητή

Να ελεγχθούν τώρα όλες οι αίθουσες και να δοθεί έγγραφη πιστοποίηση ασφάλειας». Με αυτή την κατηγορηματική και επείγουσα απαίτηση, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου παρεμβαίνει δυναμικά μετά το σοκαριστικό περιστατικό ηλεκτροπληξίας 17χρονου μαθητή στο ΓΕΛ Γαζίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Το γεγονός ότι ένας μαθητής της Γ' Λυκείου κινδύνευσε μέσα στην τάξη του, επειδή το πόδι μιας καρέκλας ήρθε σε επαφή με επιδαπέδια πρίζα, μετατρέπει τις χρόνιες προειδοποιήσεις των καθηγητών για τις σχολικές υποδομές σε έναν ζωντανό εφιάλτη.

Η επίσημη αντίδραση του σωματείου των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την παράλληλη ανησυχία για το παρ' ολίγον ατύχημα σχολικού λεωφορείου την ίδια ημέρα, ξεπερνά τα όρια της απλής διαμαρτυρίας· αποτελεί ένα ηχηρό κατηγορητήριο απέναντι στην υποχρηματοδότηση και την επικίνδυνη καθημερινότητα που βιώνουν μαθητές και καθηγητές στα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου.

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