Αλέξης Καλοκαιρινός στο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας: «Χρειάζεται επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ψυχικής νόσου»

Στο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας 2026 που διοργανώνει το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου, συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Παρασκευής 23/10.



Στόχος του Παγκρήτιου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, η κεντρική εκδήλωση του οποίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω, είναι να ενισχυθεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία και να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή όλων στην κοινωνική ζωή, χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις.



Στην τοποθέτηση του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει με κάθε διαθέσιμο τρόπο το στόχο της ενημέρωσης γύρω από την Ψυχική Υγεία, μέσα και από το Πανάνειο Δημοτικό Ίδρυμα που αναμένεται να συσταθεί εντός του 2026, με την φροντίδα του Δήμου και τη μέριμνα του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για το σκοπό αυτό Ανέστη Κιούλπαλη: «Από την πλευρά του Δήμου θα υπάρξει κάθε στήριξη και χαίρομαι που η 7η ΥΠΕ και οι δομές της υγείας σε θεσμικό και συλλογικό επίπεδο αναλαμβάνουν τέτοιες δράσεις. Από τη δική μας πλευρά θα ήθελα να πω ότι με την επικείμενη σύσταση του Πανανείου Δημοτικού Ιδρύματος επιτέλους θα μας δοθούν εργαλεία τα οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο χώρο της ψυχικής υγείας. Εμείς μπορούμε βέβαια μόνο να επικουρήσουμε και ακριβώς για αυτό το λόγο είμαστε ανοικτοί σε συμπράξεις να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που δεν σταματάει ποτέ».



Στην τοποθέτηση του ο Αλέξης Καλοκαιρινός επικεντρώθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της ψυχικής νόσου: «Εδώ βρισκόμαστε κυρίως μεταξύ επαγγελματιών της υγείας και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις. Είναι λογικό η έφεση στην επικοινωνία να είναι στην ψυχική υγεία. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι το ερώτημα είναι στην ψυχική ασθένεια. Τί είναι η ψυχική νόσος και πώς ορίζεται σήμερα; Ποιοι είναι αυτοί που είναι ψυχικά ασθενείς; Φαντάζομαι ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια να ορίζουμε ξανά τις έννοιες και να περιγράφουμε τα πεδία της δράσης. Έχουμε σήμερα κάποια δεδομένα. Θα έλεγα ότι είναι αφενός η αλματώδης πρόοδος της φαρμακολογίας, και αφετέρου, και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν έχω δει να τίθεται σε πρώτο πλάνο, είναι ο πολυμερισμός των επιστημών της ειδικής υγείας».

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για τον κίνδυνο της υπερδιάγνωσης σημειώνοντας ότι απαιτείται επανατοποθέτηση των προσεγγίσεων και των πρακτικών: «Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που θα ονόμαζα κίνδυνο της υπερδιάγνωσης της Ειδικής Αγωγής. Όπως πάμε, σε λίγο καιρό μπορεί η Ειδική Αγωγή να ξεπεράσει την τυπική εκπαίδευση. Ποιος χαρακτηρίζεται αποκλίνων χωρίς να στιγματίζεται; Έχουμε ζητήματα που απαιτούν μια συνολική επανατοποθέτηση των προσεγγίσεων και των πρακτικών μας. Πριν από 65 χρόνια είχε βγει το βιβλίο «Η Ιστορία της Τρέλας» του Μισέλ Φουκώ και έθεσε την έννοια που σήμερα πια δεν χρησιμοποιείται ένα ιστορικό πλαίσιο. Σήμερα χρειάζεται πια να επανακτιμηθεί τί ονομάζουμε απόκλιση. Πώς την προσεγγίζουμε; Πώς αυτά συνδυάζονται τόσο με την εκπαίδευση όσο και με τις δομές υγείας σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία και με την τεχνητή νοημοσύνη και με την γενετική, πέραν της φαρμακολογίας. Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να προβληματιστούμε».



Λίγο νωρίτερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη είχε την ευκαιρία να βρεθεί σε μία από τις παράλληλες δράσεις το Παγκρήτιου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, στο επίκεντρο της οποίας ήταν το Κέντρο Ημέρας Alzheimer «Νεφέλη» του ΠΑΓΝΗ.

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