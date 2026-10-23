Κομισιόν για ελληνική απαγόρευση social media: "Κίνδυνος κατακερματισμού της αγοράς"

Για τον κίνδυνο κατακερματισμού της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εξαιτίας των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιεί εκ νέου η Κομισιόν στον απόηχο της ψήφισης από την ελληνική Βουλή της απαγόρευσης χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, που πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη σημερινή ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η Επιτροπή στηρίζει πλήρως την προσπάθεια των κρατών-μελών να προστατεύσουν τους ανηλίκους από τους κινδύνους του διαδικτύου, επισημαίνοντας, ωστόσο, την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών κανόνων.

«Βασικός μας στόχος είναι να μην κατακερματιστεί η ενιαία αγορά μας. Ολα τα παιδιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση αξίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας» τόνισε ο εκπρόσωπος εξηγώντας ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Κομισιόν έχει προτείνει το Kids Act.

Βουλή: Νόμος του κράτους η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους κάτω των 15 ετών

Εκτός της Ελλάδας και η Γαλλία ενέκρινε τον Ιούλιο απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ωστόσο, η σχετική διάταξη κρίθηκε αντισυνταγματική τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να προωθείται αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αντίστοιχες νομοθετικές διαδικασίες, με αποκλίσεις τόσο στα ηλικιακά όρια όσο και στον ρόλο της γονικής συναίνεσης.

Για παράδειγμα, στη Δανία έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για όριο 15 ετών, με δυνατότητα γονικής συναίνεσης από τα 13, χωρίς ακόμη να έχει ψηφιστεί οριστικός νόμος.

Στην Πορτογαλία, νομοσχέδιο που προβλέπει γονική άδεια για τις ηλικίες 13 έως 16 ετών έχει εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση, ενώ αντίστοιχες προτάσεις εξετάζονται στην Ισπανία και την Αυστρία.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται και στην εκτίμηση επιπτώσεων, που συνοδεύει την ευρωπαϊκή πρόταση για το Kids Act, στην οποία η Κομισιόν επισημαίνει τον κίνδυνο κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς εξαιτίας των αποκλινουσών εθνικών ρυθμίσεων.

Οι διαφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ηλικιακά όρια, τις κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών που καλύπτονται και τις υποχρεώσεις επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Ερωτηθείς ειδικότερα εάν η μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού Kids Act πριν από την 1η Ιανουαρίου θα μπορούσε να ενισχύσει τον κατακερματισμό, ο εκπρόσωπος επανέλαβε την ανάγκη υιοθέτησης κοινών κανόνων, παραπέμποντας εκ νέου στην πρόταση της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει απαγόρευση προσωπικών λογαριασμών κάτω των 15 ετών, δυνατότητα πρόσβασης με γονική επίβλεψη για τις ηλικίες 13 έως 15 ετών και πλήρη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν σχέδια εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία αξιολογούνται βάσει της προβλεπόμενης ευρωπαϊκής διαδικασίας.

«Αξιολογούμε τα σχέδια αυτά και, βάσει της αξιολόγησής μας, μπορούμε να διατυπώσουμε συστάσεις ή αιτιολογημένη γνώμη προς τα κράτη-μέλη» σημείωσε.

Σε κάθε περίπτωση, η Κομισιόν καλεί πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιταχύνουν την επεξεργασία της ευρωπαϊκής πρότασης, προκειμένου να αποφευχθεί η διαμόρφωση διαφορετικών κανονιστικών καθεστώτων εντός της Ε.Ε.

«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, όταν πρόκειται για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο» είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

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