Social media: Ψηφίστηκε η απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών – Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, υπερψηφίστηκε επί της αρχής μόνο από τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Παπαστεργίου: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο»

Υπερασπιζόμενος τις ρυθμίσεις, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τις χαρακτήρισε αναγκαία, αποτελεσματική και αναλογική λύση, συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σήμερα και να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο. Η δυσκολία όμως είναι εδώ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει για την προστασία των παιδιών.

Παρέπεμψε στις παρεμβάσεις για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, οι οποίες, όπως είπε, απέδωσαν ήδη από τους πρώτους μήνες εφαρμογής τους.

Παράλληλα, ζήτησε να σταλεί μήνυμα ότι η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, η οποία, κατά τον ίδιο, οδηγεί παιδιά σε εθισμό εις βάρος της ψυχικής τους υγείας, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ο έλεγχος ηλικίας και το Kids Wallet

Ο υπουργός τόνισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Kids Wallet, υπογραμμίζοντας ότι ακολουθεί τον κώδικα και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθόρισε η Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, η εφαρμογή δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα των παιδιών ή των χρηστών, ούτε την ημερομηνία γέννησής τους. Παρέχει αποκλειστικά την πληροφορία εάν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών.

«Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε», δήλωσε, καταλήγοντας ότι το νομοσχέδιο για τα social media «φέρνει στην κοινωνία κάτι που περιμένει».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Αφίξεις χωρίς τέλος - Τρεις λέμβοι νότια των Καλών Λιμένων

ΕΛΜΕ Ηρακλείου: Ζητά άμεση πιστοποίηση ασφάλειας μετά το σοκ με την ηλεκτροπληξία μαθητή



