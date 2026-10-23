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ΣΠΙΤΙ

Βάλτε μαγειρική σόδα στις ράγες των παραθύρων

ραγες παραθύρων
clock 14:52 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι ράγες των παραθύρων είναι από τα σημεία του σπιτιού που συχνά παραμελούμε κατά την καθαριότητα. Σκόνη, γύρη, νεκρά έντομα και υγρασία συσσωρεύονται στις γωνίες, δημιουργώντας βρωμιά και δυσάρεστες οσμές. Μια απλή λύση είναι η χρήση μαγειρικής σόδας, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση των επίμονων υπολειμμάτων.

Πώς να καθαρίσετε τις ράγες

Αρχικά, αφαιρέστε τη σκόνη και τα σκουπίδια με την ηλεκτρική σκούπα και μια μικρή βούρτσα. Στη συνέχεια, ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα στα λερωμένα σημεία και ψεκάστε με διάλυμα νερού και λευκού ξιδιού. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου πέντε λεπτά και τρίψτε απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα, δίνοντας έμφαση στις γωνίες.

Αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα πανί και, αν χρειάζεται, περάστε την επιφάνεια με ζεστό σαπουνόνερο. Αφήστε τη ράγα να στεγνώσει καλά πριν κλείσετε το παράθυρο.

Προσοχή στις οπές αποστράγγισης

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των μικρών οπών αποστράγγισης στο κάτω μέρος του πλαισίου. Αν φράξουν, το νερό μπορεί να λιμνάσει και να προκαλέσει ζημιές. Καθαρίστε τις προσεκτικά με μια μικρή βούρτσα, χωρίς να χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα νερού.Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται μία έως δύο φορές τον χρόνο, ιδανικά την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Η μαγειρική σόδα βοηθά στον καθαρισμό και την εξουδετέρωση οσμών, αλλά δεν αποτελεί απολυμαντικό ούτε διορθώνει μηχανικές βλάβες σε παράθυρα που κολλάνε.

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