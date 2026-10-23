Όλα έτοιμα για το 47ο Ράλλυ Κρήτης 2026

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Η εντυπωσιακή Σούπερ Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Κρήτης 2026 που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης περιμένει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα βρεθούν το Σάββατο 24/10 στις 20:00 στην καρδιά της πόλης.

Η εκκίνηση της Σούπερ Ειδικής Διαδρομής έχει οριστεί στην Λ. Ικάρου στο ύψος της Παγκρήτιας Τράπεζας. Από εκεί τα αυτοκίνητα θα ανέβουν την Λ. Ικάρου μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, από το ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου θα συνεχίσουν προς την πλατεία Νίκου Καζαντζάκη και εκεί θα κάνουν στροφή 360 μοιρών επιστρέφοντας από την ίδια διαδρομή για να τερματίσουν λίγο πριν από το σημείο εκκίνησης επί της Λ. Ικάρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής του 47ου Ράλλυ Κρήτης για την ασφαλή παρακολούθηση του αγώνα, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα σημεία για την παρουσία των θεατών. Οι θεατές παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπευθύνων και του σχετικού χάρτη.

Ειδικότερα στον χάρτη:

Μπλε γραμμή: Υποδεικνύει τις θέσεις στις οποίες επιτρέπεται να βρίσκονται οι θεατές.

Κίτρινη γραμμή: Υποδεικνύει τα κάγκελα θεατών.

Πράσινη γραμμή: Υποδεικνύει τα κάγκελα που θα τοποθετηθούν λίγο πριν από το κλείσιμο της διαδρομής.

Κόκκινα σημεία: Υποδεικνύουν τις θέσεις των εθελοντών, οι οποίοι θα συνδράμουν στην ενημέρωση και την καθοδήγηση του κοινού.

Για την ασφάλεια όλων, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:

Δεν επιτρέπεται η παρουσία θεατών εκτός των καθορισμένων σημείων παρακολούθησης.

Απαγορεύεται η διέλευση, η στάση ή η παραμονή μέσα στην αγωνιστική διαδρομή.

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των κριτών, των εθελοντών, της Αστυνομίας και των υπευθύνων ασφαλείας.

Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή η παραβίαση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

Η ασφάλεια των θεατών, των αγωνιζομένων και όλων των συντελεστών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της διοργάνωσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του 47ου Ράλλυ Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι απόψε Παρασκευή 23/10 θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική εκκίνηση στην Λ. Δικαιοσύνης στις 20:00.