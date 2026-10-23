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Περιφέρεια Κρήτης, ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία – Παράρτημα Ηρακλείου για μια ακόμη χρονιά «στην ίδια ομάδα»!

μαστογραφος περιφερεια κρητης
clock 17:46 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με το σύνθημα «Είναι στο χέρι μου», η Περιφέρεια Κρήτης, ο ΟΦΗ και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία– Παράρτημα Ηρακλείου ενώνουν για μία ακόμη χρονιά τις δυνάμεις τους, στέλνοντας από κοινού ένα ηχηρό μήνυμα για την εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ημέρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, από τις 16:30 ως τις 19:30, η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης θα βρίσκεται στο Παγκρήτιο στάδιο έξω από τη Θύρα 17 (fan zone). Όσες γυναίκες επιθυμούν μπορούν να εξεταστούν δωρεάν στην μονάδα μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης με σειρά προτεραιότητας. 

Σημειώνεται ότι, η είσοδος στον χώρο, θα γίνεται με την επίδειξη εισιτηρίου για τον αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ ή του εισιτηρίου διαρκείας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο έχουν γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών.

Επισημαίνεται ότι από τον συγκεκριμένο έλεγχο εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή, όσες έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή εντός της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και όσες έχουν πραγματοποιήσει μαστογραφία σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού είναι ένας αγώνας που θα συνεχίσουμε να δίνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

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