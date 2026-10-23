Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κυπρου: Πάει για το 2028 η επανεκκίνηση – Πού ελλοχεύει κίνδυνος εθνικής υποχώρησης

Για το 2028 μεταθέτει πλέον η Nexans το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Julien Hueber, να κρατά αποστάσεις από κάθε πρόβλεψη για την πορεία του έργου. Όπως ξεκαθάρισε μιλώντας σε αναλυτές μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, οι συζητήσεις συνεχίζονται σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, ενώ το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της Nexans για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2026.

Η νέα χρονική μετάθεση αναδεικνύει τον κίνδυνο να παραμείνει το GSI σε εκκρεμότητα για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα. Και ενώ η εταιρεία αποφεύγει να προεξοφλήσει τις εξελίξεις, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι πολιτικές πιέσεις και οι αντιδράσεις της Τουρκίας θα οδηγήσουν σε νέα καθυστέρηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο και την Ελλάδα. Εάν η υλοποίησή του μετατεθεί εκ νέου εξαιτίας αυτών των πιέσεων, τότε θα ανοίξει αναπόφευκτα η συζήτηση για ακόμη μία εθνική υποχώρηση, με τις δύο χώρες να καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Η Nexans αποφεύγει τις δεσμεύσεις για το GSI

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανέναρξης των ερευνών βυθού στο τέλος Οκτωβρίου, καθώς και για την πιθανή είσπραξη των 25 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Julien Hueber εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός. Όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να επαναληφθεί το πρόβλημα που αντιμετώπισε η εταιρεία περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, το 2025, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή για πιο συγκεκριμένες τοποθετήσεις.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο και θα αφήσω τις πολιτικές διεργασίες να εξελιχθούν», σημείωσε ο επικεφαλής της Nexans, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα τοποθετηθεί όταν έρθει η στιγμή να επικοινωνήσει επίσημα για το ζήτημα. Η απάντηση αποτυπώνει την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει το έργο, καθώς δεν υπάρχει ακόμη σαφής δέσμευση για την επανέναρξη των εργασιών ή των ερευνών βυθού.

Το 2028 ως πιθανό ορόσημο για την επανεκκίνηση

Σε δεύτερη ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο το GSI να συνεισφέρει εκ νέου στη δραστηριότητα της Nexans από το 2028 ή το 2029, ο Hueber εξήγησε ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε κινήσεις για να περιορίσει τον επιχειρηματικό κίνδυνο που συνδέεται με το έργο. Ειδικότερα, η ανάπτυξη νέου έργου με τεχνολογία MI (mass insulated line) αναμένεται να διασφαλίσει την αξιοποίηση της παραγωγικής μονάδας έως τα μέσα του 2028.

Το χρονικό περιθώριο που δημιουργείται επιτρέπει στη Nexans να προετοιμάσει και άλλα έργα MI στη Μεσόγειο, με στόχο να διατηρηθεί η λειτουργία της μονάδας και μετά τα μέσα του 2028. Παράλληλα, εφόσον αποφασιστεί η επανεκκίνηση του GSI, θα υπάρχει χρόνος για να προηγηθούν οι έρευνες βυθού, οι οποίες απαιτούν αρκετούς μήνες, καθώς και ο προκαταρκτικός τεχνικός σχεδιασμός και η προετοιμασία της χρηματοδότησης.

Ο επικεφαλής της εταιρείας ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η πορεία του GSI δεν αναμένεται να αλλάξει τη συνολική εικόνα των οικονομικών προβλέψεων της Nexans έως το 2028. «Είτε προχωρήσει το GSI είτε όχι, αυτό δεν θα αλλάξει τη συνολική εικόνα των οικονομικών μας προβλέψεων έως το 2028», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει μειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται με το έργο μέσω των εναλλακτικών σχεδίων της.

Η τουρκική στάση και το πολιτικό κόστος μιας νέας καθυστέρησης

Παρά τις επιχειρηματικές διαβεβαιώσεις της Nexans ότι έχει περιορίσει την έκθεσή της στον κίνδυνο του GSI, για την Ελλάδα και την Κύπρο το ζήτημα δεν είναι απλώς οικονομικό. Η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, ενώ η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από την υλοποίησή της δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο οι πολιτικές και διπλωματικές εκκρεμότητες θα συνεχίσουν να καθορίζουν το χρονοδιάγραμμά της.

Η Τουρκία έχει αντιδράσει στην προοπτική υλοποίησης του έργου, με αποτέλεσμα η πορεία του να συνδέεται και με ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εάν τελικά οι τουρκικές αντιδράσεις οδηγήσουν σε νέα μετάθεση του έργου, η εξέλιξη θα συνιστά σοβαρό πολιτικό πλήγμα για Αθήνα και Λευκωσία. Μια ακόμη καθυστέρηση, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες εγγυήσεις για την προώθηση της διασύνδεσης, θα ενισχύσει την εικόνα ότι οι πιέσεις της Άγκυρας μπορούν να λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας για ένα έργο που αφορά άμεσα τα στρατηγικά συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου.

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