Ρέθυμνο: Θύμα ξυλοδαρμού 47χρονος - Τον χτύπησαν 4 άτομα, εξετάζεται οπαδικό κίνητρο

Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις αγνώστους έπεσε ένας 47χρονος άνδρας όταν επέστρεφε από το Ηράκλειο της Κρήτης στο σπίτι του στο Ρέθυμνο. Οι δράστες, φορώντας κράνη, θέλησαν να του πάρουν το σακίδιο στο οποίο είχε μέσα ένα πανό και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Ο 47χρονος αντιστάθηκε και δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα του.

Αυτόπτης μάρτυρας που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews ήταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας βρέθηκε την ώρα της συμπλοκής στο σημείο και συνέπεια αυτού ήταν οι δράστες να τραπούν σε φυγή.

Ειδοποιήθηκε η Aστυνομία και σε άμεσο χρόνο και βάσει των περιγραφών, η ομάδα “ΔΙΑΣ” συνέλαβε τους δυο από τους τέσσερις δράστες 25 και 27 ετών, που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews διαμένουν στο Ηράκλειο και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, καθώς αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Η αστυνομία αναζητά τα άλλα δυο άτομα, ενώ, όπως όλα δείχνουν, τα κίνητρα της επίθεσης ήταν οπαδικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος μετέβη στο Nοσοκομείο Ρεθύμνου με ελαφρά τραύματα και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

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