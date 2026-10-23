Δήμος Μινώα: Επιστολή Κεγκέρογλου σε τρία Υπουργεία για τη χρηματοδότηση του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου

Την εξεύρεση χρηματοδότησης ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του νέου Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου που θα αντικαταστήσει το σχολικό κτίριο που επλήγη από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ζητά με επιστολή του σε τρία Υπουργεία, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βσσίλης Κεγκέρογλου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος, στην επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, ζητά άμεση καθοδήγηση για το Υπουργείο, Φορέα ή Πρόγραμμα, όπου θα μπορούσε να υποβληθεί το αίτημα Χρηματοδότησης για το νέο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου , προϋπολογισμού 12,5 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση της μελέτης του σχολείου.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης, στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη καθώς και στους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη του ζητήματος και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, συμβάλλοντας στην προώθηση του αιτήματος και στην εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Στην ίδια επιστολή υπάρχει ενημέρωση και για τα άλλα δύο σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου με την κατάσταση να διαμορφώνεται ως εξής:

Διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού: Το έργο της πλήρους αποκατάστασης του ιστορικού και διατηρητέου σχολικού κτιρίου προκηρύσσεται εντός του Νοεμβρίου.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου: Μετά την αγορά του οικοπέδου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που ολοκληρώνεται, θα προχωρήσει η ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή του νέου κτιρίου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για τα παραπάνω έργα έχουν χρηματοδοτηθεί είτε από το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ).

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