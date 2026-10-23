Volley League: Πρεμιέρα με ντέρμπι για τον ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ (24/10) – Το μήνυμα Ντεπέστελε

Με ένα δυνατό ντέρμπι ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη Volley League ο ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 17:00, στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου.

Η κρητική ομάδα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας απέναντί της έναν ισχυρό αντίπαλο. Ο προπονητής του ΟΦΗ, Φράνκ Ντεπέστελε, γνωρίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης, ωστόσο εμφανίζεται αισιόδοξος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έδρα και στη στήριξη του κόσμου.

«Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατή ομάδα. Παίξαμε μαζί τους στο τουρνουά του Πανιωνίου, μας είδαν και τους είδαμε. Παίζουμε στο γήπεδό μας και αυτό μας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο. Θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου μας και θα προσπαθήσουμε να τους το ανταποδώσουμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά το πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βέλγος τεχνικός.

Το στοιχείο που θέλει να χαρακτηρίζει τον ΟΦΗ

Ο Ντεπέστελε έστειλε, παράλληλα, το μήνυμα για τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα του τη φετινή σεζόν. Ο ΟΦΗ φιλοδοξεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός σε κάθε αναμέτρηση, ανεξάρτητα από την έδρα και τον αντίπαλο.

«Θα είμαστε μια μαχητική ομάδα. Σας διαβεβαιώνω για αυτό. Θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια, είτε στο γήπεδό μας είτε εκτός έδρας», τόνισε ο προπονητής των Κρητικών.

Υψηλές απαιτήσεις στη Novibet Volley League

Αναφερόμενος στο επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος, ο τεχνικός του ΟΦΗ εκτίμησε ότι οι απαιτήσεις θα είναι αυξημένες, καθώς αρκετές ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά και δείχνουν τις δυνατότητές τους ήδη από την περίοδο της προετοιμασίας.

«Θα είναι πολύ δυνατό. Ήδη έχουμε παίξει με αρκετές ομάδες στα φιλικά παιχνίδια και είναι πολύ υψηλού επιπέδου, έχουν ενισχυθεί», σημείωσε.