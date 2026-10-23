Μπλε Ώρες: Ο φίλος της Νικολέτας γίνεται η «σκιά» του ζευγαριού στη Λισαβόνα

Τι θα δούμε στη σειρά Μπλε Ώρες;

Επεισόδιο 36ο: Ο φίλος της Νικολέτας γίνεται η «σκιά» του ζευγαριού στη Λισαβόνα κι η αποκάλυψη ότι οι δυο τους υπήρξαν κάποτε ζευγάρι, βγάζει τον Πέτρο εκτός εαυτού. Η Εύα επιμένει να κρύβεται πίσω απ’ το ψέμα της για τον Στράτο, αφήνοντας τον Άγγελο συντετριμμένο, αφού είναι πλέον σίγουρος ότι η γυναίκα που αγαπά, τον πρόδωσε. Παρόλα αυτά, η Στέλλα ενώνει τις δυνάμεις της με την Όλγα και μαζί στήνουν το δικό τους σχέδιο για να ξαναφέρουν το ζευγάρι κοντά. Στη Σκιάθο, η Ολυμπία περνάει τη νύχτα μαζί με τον Θοδωρή και βγάζει μια άκρως προκλητική γυμνή φωτογραφία του νεαρού άντρα, με σκοπό να πληγώσει τον Πέτρο. Αποφασισμένος να μην κρύβεται άλλο, ο Διονύσης εμφανίζεται στο σπίτι της Βάσιας και της ανοίγει την καρδιά του. Για πρώτη φορά, εκείνη αφήνει τις άμυνές της να πέσουν και του αποκαλύπτει όσα πραγματικά αισθάνεται. Στη Λισαβόνα, η κατάσταση ξεφεύγει κι ο Πέτρος συγκρούεται άγρια με τον Αργύρη, φέρνοντας τη Νικολέτα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για ακόμη μια φορά. Ο Στέφανος προσλαμβάνεται στην εταιρεία της οικογένειας Αντωνιάδη, όμως η κίνησή του μόνο τυχαία δεν είναι. Όταν αποκαλύπτει στον στενό του φίλο τον πραγματικό λόγο που βρίσκεται εκεί, γίνεται ξεκάθαρο πως ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης έχει ήδη ξεκινήσει…

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