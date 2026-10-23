EL: Ο Παυλίδης κράτησε την Μπενφίκα στην κορυφή

Το εμφατικό πέρασμα της Μπενφίκα απ' το «νέο ΓΣΠ» με 4-1 απέναντι στην Ομόνοια (ο Παυλίδης έκανε το 2-1 στο 49ο λεπτό), η σαρωτική νίκη της Μπόρνμουθ επί της Μίλαν με 3-0 (αποβλήθηκε στο 28' ο Μανιάν απ' τον Έλληνα διαιτητή Βασίλη Φωτιά) και η νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας, διαμόρφωσαν τον βαθμολογικό «χάρτη» στη League Phase του Europa League, όπου «συγκατοικούν» πλέον στην κορυφή 5 ομάδες οι οποίες έχουν το απόλυτο νικών (η Λεβερκούζεν και η Φερεντσβάρος είναι οι άλλες δύο).
Μεγάλο διπλό πήρε και η Θέλτα στη Γλασκώβη επικρατώντας 2-1 της Σέλτικ (και μάλιστα με... ανατροπή), ενώ σαρωτική εμφάνιση και νίκη σημείωσε και η Χόφενχαϊμ, που «πάτησε» τη Λιόν με 3-0. Το σκορ της ημέρας ήρθε απ' τη Σοσιεδάδ που «σάρωσε» εκτός έδρας τη Λίλεστρομ με 6-0, ενώ μεγάλη μάχη έγινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Μπεσίκτας έμεινε στο «χορταστικό» 2-2 με την Κρίσταλ Πάλας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League έχουν ως εξής:
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου Γιουβέντους (Ιταλία) - Ρεν (Γαλλία) 2-2 (5' Τσελίκ, 67' πεν. Βολτεμάντε - 15' Ταμάρι, 43' πέν. Ντιά)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Τορένσε (Πορτογαλία) 4-1
(20' Ντέλε, 58' Γκόμες, 80' αυτ. Μοχάμεντ, 89' Λίζτες)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 4-0
(45'+1' πέν. Φόρουκς, 60', 81' Γκιγέρμε, 77' Ακουίνο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 2-4
(33', 37' Μπέλιο - 25' Μπίσοφ, 45', 54' Λίνσεν, 80' Σερί)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 1-0
(13' Ντιακιτέ)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Σάντερλαντ (Αγγλία) 1-1
(70' Μπένγκστον - 2' Τουτέροφ)
ΟΦΗ (Ελλάδα) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2
(35', 38' Χόφμαν)
Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-4
(21' Μπίσκοφ, 27', 76' Γουέλσι-Πατάτι, 79' Μέερντινκ)
Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0
(78' Γκονζάλες)
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 1-2
(62' Καμπόνγκο - 44' Έβερτον Μπάλα, 66' Ρεινάλντο)
Σέλτικ (Σκωτία) - Θέλτα (Ισπανία) 1-2
(47' Μπάουρ - 68', 71' Ροντρίγκες)
Μπόρνμουθ (Αγγλία) - Μίλαν (Ιταλία) 3-0
(7' πέν. Κλάιφερτ, 32' πέν. Ταβερνίερ, 84' Αντλί)
Τσέλιε (Σλοβενία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-2
(50' Κράμερ, 90' Κούτσις - 9' Κιτάνο, 46' Λίντστρομ)
Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 0-3
(21' Τσβέτκοβιτς, 73' Βίνκλερ, 80' Όνια Σέκε)
Ομόνοια (Κύπρος) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-4
(42' Κακκουλής - 14' αυτ. Νέγκο, 49' Παυλίδης, 76' Άουρσνες, 84' Πρεστιάνι)
Χόφενχαϊμ (Γερμανία) - Λιόν (Γαλλία) 3-0
(45+4' Κράμαριτς, 49' Ντάγκιμ, 83' Χλόζεκ)
Μπεσίκτας (Τουρκία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-2
(45'+2' Εντιντί, 74' Ολαϊτάν - 51' Πίνο, 55' Ματετά)
Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 0-6
(25', 27' Γκόμες, 33', 72' Σούτσιτς, 64' Όσκαρσον, 80' Ζακαριάν)