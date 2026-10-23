EL: Ο Παυλίδης κράτησε την Μπενφίκα στην κορυφή

Το εμφατικό πέρασμα της Μπενφίκα απ' το «νέο ΓΣΠ» με 4-1 απέναντι στην Ομόνοια (ο Παυλίδης έκανε το 2-1 στο 49ο λεπτό), η σαρωτική νίκη της Μπόρνμουθ επί της Μίλαν με 3-0 (αποβλήθηκε στο 28' ο Μανιάν απ' τον Έλληνα διαιτητή Βασίλη Φωτιά) και η νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας, διαμόρφωσαν τον βαθμολογικό «χάρτη» στη League Phase του Europa League, όπου «συγκατοικούν» πλέον στην κορυφή 5 ομάδες οι οποίες έχουν το απόλυτο νικών (η Λεβερκούζεν και η Φερεντσβάρος είναι οι άλλες δύο).

Μεγάλο διπλό πήρε και η Θέλτα στη Γλασκώβη επικρατώντας 2-1 της Σέλτικ (και μάλιστα με... ανατροπή), ενώ σαρωτική εμφάνιση και νίκη σημείωσε και η Χόφενχαϊμ, που «πάτησε» τη Λιόν με 3-0. Το σκορ της ημέρας ήρθε απ' τη Σοσιεδάδ που «σάρωσε» εκτός έδρας τη Λίλεστρομ με 6-0, ενώ μεγάλη μάχη έγινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Μπεσίκτας έμεινε στο «χορταστικό» 2-2 με την Κρίσταλ Πάλας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League έχουν ως εξής:

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου Γιουβέντους (Ιταλία) - Ρεν (Γαλλία) 2-2 (5' Τσελίκ, 67' πεν. Βολτεμάντε - 15' Ταμάρι, 43' πέν. Ντιά)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Τορένσε (Πορτογαλία) 4-1



(20' Ντέλε, 58' Γκόμες, 80' αυτ. Μοχάμεντ, 89' Λίζτες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 4-0



(45'+1' πέν. Φόρουκς, 60', 81' Γκιγέρμε, 77' Ακουίνο)







Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 2-4



(33', 37' Μπέλιο - 25' Μπίσοφ, 45', 54' Λίνσεν, 80' Σερί)







Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 1-0



(13' Ντιακιτέ)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Σάντερλαντ (Αγγλία) 1-1



(70' Μπένγκστον - 2' Τουτέροφ)

ΟΦΗ (Ελλάδα) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2



(35', 38' Χόφμαν)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-4



(21' Μπίσκοφ, 27', 76' Γουέλσι-Πατάτι, 79' Μέερντινκ)

Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0



(78' Γκονζάλες)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 1-2



(62' Καμπόνγκο - 44' Έβερτον Μπάλα, 66' Ρεινάλντο)

Σέλτικ (Σκωτία) - Θέλτα (Ισπανία) 1-2



(47' Μπάουρ - 68', 71' Ροντρίγκες)

Μπόρνμουθ (Αγγλία) - Μίλαν (Ιταλία) 3-0



(7' πέν. Κλάιφερτ, 32' πέν. Ταβερνίερ, 84' Αντλί)

Τσέλιε (Σλοβενία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-2



(50' Κράμερ, 90' Κούτσις - 9' Κιτάνο, 46' Λίντστρομ)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 0-3



(21' Τσβέτκοβιτς, 73' Βίνκλερ, 80' Όνια Σέκε)

Ομόνοια (Κύπρος) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-4



(42' Κακκουλής - 14' αυτ. Νέγκο, 49' Παυλίδης, 76' Άουρσνες, 84' Πρεστιάνι)







Χόφενχαϊμ (Γερμανία) - Λιόν (Γαλλία) 3-0



(45+4' Κράμαριτς, 49' Ντάγκιμ, 83' Χλόζεκ)

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-2



(45'+2' Εντιντί, 74' Ολαϊτάν - 51' Πίνο, 55' Ματετά)

Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 0-6



(25', 27' Γκόμες, 33', 72' Σούτσιτς, 64' Όσκαρσον, 80' Ζακαριάν)