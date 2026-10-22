Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 85-79: Με την… ψυχή στο στόμα!

Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε για δεύτερη διαδοχική εντός έδρας αναμέτρηση στην αμυντική λειτουργία και την ευστοχία του από τα 6,75 (7/27 τρίποντα) και μάλιστα απέναντι στην ουραγό Μπασκόνια, αλλά αυτή τη φορά η λήξη τον βρήκε να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 85-79 των Βάσκων στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με δύο κολλητά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό (ένα από Φρανσίσκο και ένα από Γιαμπουσέλε) να λύνουν τον... γόρδιο δεσμό και να γλιτώνουν το ΟΑΚΑ από νέα... παγωμάρα, μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Στο 6-1 ανέβηκε το ρεκόρ του Παναθηναϊκού, εν αντιθέσει με την Μπασκόνια που υποχώρησε στο 1-6.

Ο Ματίας Λεσόρ οδήγησε την επίθεση του «τριφυλλιού» με 20 πόντους, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και στους 11 ο... άστοχος Κέντρικ Ναν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο «ζεστάθηκε» στο φινάλε (10π., 11ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-40, 63-54, 85-79

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Φρανσίσκο 10 (2), Μπάντιο 3 (1), Χέιζ-Ντέιβις 18 (2), Γκραντ 5, Ναν 11 (1), Λεσόρ 20, Γιαμπουσέλε 9 (1), Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 8, Φαλ 1.



ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Βέλιμιρ Περάσοβιτς): Λόσον 8 (1), Στιούαρτ, Γιοκσίμοβιτς 13 (2), Κούρουκς, Σεντεκέρσκις 10, Σπανιόλο 16 (2), Μπο 8, Σάντος 7, Φρις 11 (1), Φαρίντ 6.