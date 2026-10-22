Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που πέταξε έπιπλα και στρώματα στον δρόμο

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε δημότη που άφησε στον δρόμο ολόκληρο το νοικοκυριό του, στην οδό Απολλωνιάδος 22, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Ο δημότης πέταξε δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και πλήθος άλλων επίπλων, καταλαμβάνοντας ακόμη και το πεζοδρόμιο. Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό με πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της πόλης.

«Έχει επανειλημμένα τονιστεί πως η ανοχή απέναντι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή θα είναι μηδενική», τονίζει η δημοτική αρχή. Παράλληλα, η διοίκηση του δήμου προσθέτει πως «θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει κατανοητό πως ανάλογες νοοτροπίες και συμπεριφορές θα αντιμετωπίζονται με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο».

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