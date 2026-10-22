ΠΑΣΟΚ για Μπεκίρη: «Πρωτοφανές θεσμικό τέλμα» και ερωτήματα για τον διορισμό του

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει περιέλθει σε πρωτοφανές θεσμικό τέλμα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη σημερινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα με τον Μιχάλη Μπεκίρη.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει θέμα με τον "εθελοντή" διευθυντή του πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρη. Στρίβειν… διά της σιωπής στην ερώτηση γιατί δεν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του σε αυτή τη θεσμική θέση. Στρίβειν… διά της σιωπής στην ερώτηση με ποια δικαιοδοσία λαμβάνει αποφάσεις ως διευθυντής του πρωθυπουργού και μετέχει σε κυβερνητικές συσκέψεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο πρωθυπουργός είναι εκτεθειμένος από τη στιγμή που καλύπτει πλήρως τέτοιες αντιθεσμικές και επικίνδυνες μεθοδεύσεις».

Διαβάστε επίσης

Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της ΑΟΖ

Κώστας Τσουκαλάς: «Για εμάς η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ δεν είναι λαϊκισμός»