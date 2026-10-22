Απάτη-μαμούθ στην Pizza Fan: 1 εκατ. ευρώ εντοπίστηκε σε κρύπτη στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας

Στη σύλληψη του διευθύνοντα σύμβουλου της Pizza Fan, οκτώ στελεχών της εταιρείας και ακόμη 13 ατόμων προχώρησε το ελληνικό FBI για τη φορολογική απάτη-μαμούθ με πειραγμένες ταμειακές μηχανές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην έχουν αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει «χρυσές» δουλειές με πειραγμένες ταμειακές μηχανές και κρυφό λογισμικό. Οι πελάτες πλήρωναν κανονικά το γεύμα τους, αλλά τα εκατομμύρια των φόρων δεν έφταναν ποτέ στα ταμεία του κράτους.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η κομπίνα από την αλυσίδα -που διαθέτει 100 πιτσαρίες σε όλη την Ελλάδα- γινόταν συστηματικά από το 2022. Η συνολική ζημία για το ελληνικό δημόσιο από τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

1 εκατ. ευρώ εντοπίστηκε σε κρύπτη στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Pizza Fan

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Στην κορυφή της πυραμίδας φέρεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος έδινε εντολές στον υπαρχηγό που μετέφερε τις εντολές στον εκτελεστικό βραχίονα, τον οποίο αποτελούσαν λογιστές και ο προγραμματιστής-εγκέφαλος του κρυφού λογισμικού που είχαν εγκαταστήσει στο κεντρικό σύστημα. Στη βάση, ήταν οι διαχειριστές των καταστημάτων.

Στο σπίτι του στα βόρεια προάστια, οι Αρχές εντόπισαν ειδική κρύπτη, μέσα στην οποία υπήρχε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο με δεσμίδες μετρητών, με το ποσό να φτάνει το 1 εκατ. ευρώ. Εντός της κρύπτης εντοπίστηκαν κοσμήματα και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων.

Οι «δωρεάν πίτσες»

Η απάτη βασίστηκε στο κόλπο με δωρεάν πίτσες σε κάθε παραγγελία. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων «φακέλωναν» τους πελάτες που πλήρωναν με μετρητά χωρίς να περιμένουν απόδειξη. Μόλις ο πελάτης απομακρυνόταν, η παραγγελία που είχε πληρωθεί στο ακέραιο, «βαφτιζόταν» στο σύστημα ως «δωρεάν πίτσα». Έτσι, για την εφορία η πίτσα είχε μηδενική αξία, ο ΦΠΑ εξαφανιζόταν, και τα μετρητά κατέληγαν απευθείας στην τσέπη των μελών του κυκλώματος.

Οι μυστικές συναντήσεις

Οι μυστικές συναντήσεις των μελών της οργάνωσης γίνονταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της Λεωφόρου Κηφισίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων ελεγκτών της ΑΑΔΕ, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

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