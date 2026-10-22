Δήμος Φαιστού: Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

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Με κάθε επισημότητα και τη δέουσα λαμπρότητα αναμένεται να τιμηθεί φέτος η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Φαιστού.

Με ένα πλήρες τριήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει γενικό σημαιοστολισμό, φωταγωγήσεις και τις καθιερωμένες μαθητικές παρελάσεις, οι δημοτικές κοινότητες Μοιρών, Τυμπακίου, Ζαρού και Πόμπιας είναι έτοιμες να αποτίσουν φόρο τιμής στους ήρωες του '40.

Το επίσημο πρόγραμμα των εορτασμών δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα, καλώντας τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις μνήμης:

1. ΓΕΝΙΚΑ

α) Γενικός σημαιοστολισμός από το πρωί της 26ης μέχρι και τη δύση της 28ης Οκτωβρίου.

β) Φωταγώγηση καθ ΄όλη τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου.

γ) Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να καταθέσετε στεφάνι, θα πρέπει να ενημερώσετε μέχρι την Δευτέρα 26-10-2026 και έως τις 12:00 στα τηλέφωνα 2892340206, λαμβάνοντας υπόψιν τον καθορισμό σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκεκλημένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα στις έδρες των Δήμων (ΦΕΚ 1488/2006-αριθμ. 52749).

2. ΕΙΔΙΚΑ- Τετάρτη 28η Οκτωβρίου

Στη Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου, Ιστορική έδρα του Δήμου Φαιστού:

α) Ώρα 7:00 π.μ.: Όρθρος θεία Λειτουργία στον παλαιό ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

β) Ώρα 10:00 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου στον ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

γ) Ώρα 10:30 π.μ.: Τελετή στο Ηρώο.

Τελετουργικό

– Προσέλευση επισήμων, προσκεκλημένων κι εκπροσώπων φορέων.

– Επιμνημόσυνη δέηση.

– Κατάθεση Στεφάνων.

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής.

–Εθνικός ύμνος.

–δ) Ώρα 11:00 π.μ. Παρέλαση ως ακολούθως:





– Ομιλητής ορίζεται ο

ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου – Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών – 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου – 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου – 3ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου – Γυμνάσιο Τυμπακίου – Λύκειο Τυμπακίου – Τμήματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού Συλλόγου Τυμπακίου.

-Ομιλητής ορίζεται η κ. Βρέντζου Άννα καθηγήτρια Γυμνασίου Τυμπακίου

Στη Δημοτική Κοινότητα Μοιρών, έδρα του Δήμου Φαιστού:

α) Ώρα 7:00 π.μ.: Θεία Λειτουργία στον ιερό Ναό Aγίου Νεκταρίου.

β) Ώρα 10:00 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου.

γ) Ώρα 10:30 π.μ.: Τελετή στο Ηρώο.

Τελετουργικό

– Επιμνημόσυνη δέηση

– Κατάθεση Στεφάνων

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής

– Εθνικός ύμνος.

– Ομιλητής ορίζεται ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος Υποδιευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών και τελετάρχης ορίζεται η κ. Μαλλιαράκη Μαρία Γυμνάστρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών





δ) Ώρα 11:00 π.μ., Παρέλαση ως ακολούθως:

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Παναγίας Καλυβιανής –1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών – 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών – Δημοτικό Σχολείο Καπαριανών – Γυμνάσιο Μοιρών– ΕΠΑΛ Μοιρών - Γενικό Λύκειο Μοιρών .

Στη Δημοτική Κοινότητα Ζαρού:

α) Ώρα 7:00 π.μ.: Θεία Λειτουργία στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζαρού.

β) Ώρα 10:00 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζαρού.

γ) Τελετή στο Ηρώο

Τελετουργικό

– Επιμνημόσυνη δέηση

– Κατάθεση Στεφάνων

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής

– Εθνικός ύμνος.

– Ομιλητής ορίζεται ο κ. Μάρκου Αθανάσιος και τελετάρχης της παρέλασης ο κ. Ρουβάκης Γεώργιος (Εκπαιδευτικός – Δημοτικό Σχολείο Ζαρού)

δ) Παρέλαση ως ακολούθως:

Νηπιαγωγείο Ζαρού – Δημοτικό Σχολείο Ζαρού – Γυμνάσιο Ζαρού – Σχολή Κρητικών Χορών Γιάννη Ζαχαριουδάκη.

Στην Τοπική Κοινότητα Πόμπιας:

α) Ώρα 7:00 π.μ.: Θεία Λειτουργία στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόμπιας.

β) Ώρα 9:30 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόμπιας.

γ) Τελετή στο Ηρώο

Τελετουργικό

– Επιμνημόσυνη δέηση

– Κατάθεση Στεφάνων

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής

– Εθνικός ύμνος.

– Ομιλητές ορίζονται οι μαθητές Α΄ Γυμνασίου Πόμπιας Πολίτης Εμμανουήλ και Στεφανάκης Στυλιανός και τελετάρχης της παρέλασης ορίζεται ο κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης καθηγητής φυσικής αγωγής.

δ) Παρέλαση ως ακολούθως:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μοιρών- Νηπιαγωγείο Πόμπιας- Δημοτικό Σχολείο Πόμπιας – Γυμνάσιο Πόμπιας – Λύκειο Πόμπιας – Όμιλος Βρακοφόρων Πόμπιας

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