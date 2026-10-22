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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου για τον Γιώργο Κώτσηρα

Γιώργος Κώτσηρας
clock 19:43 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο βουλευτής και αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, με πόνο στο στήθος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο βουλευτής εμφάνισε επεισόδιο προκάρδιου άλγους, υπεβλήθη σε εξετάσεις, τα ευρήματα των οποίων είναι φυσιολογικά και αναμένεται τις επόμενες ώρες να λάβει εξιτήριο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Κώτσηρα

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες.

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