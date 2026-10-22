Κρήτη - Τουρκία: Διεθνής συμμαχία τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας

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Η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας αποτελεί τον βασικό στόχο της Συνεργασίας που υπέγραψαν στις 13 Οκτωβρίου 2026 η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κρήτης Α.Ε.) και η BILISIM VADISI TEKNOPARK YÖNETICI ANONIM ŞIRKETI, διαχειρίστρια εταιρεία του Bilişim Vadisi, ενός σημαντικού κόμβου τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στην Τουρκία.

Η συμφωνία θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων καινοτομίας Ελλάδας και Τουρκίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασίας για νεοφυείς και εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ερευνητές και φορείς που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (STEP-C), το οποίο ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κόμβο υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά. Αντίστοιχα, το Bilişim Vadisi αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Τουρκία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τεχνολογικών επιχειρήσεων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και άλλων φορέων καινοτομίας.

Ένα πλαίσιο κοινών δράσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη από τον Δρ. Γιώργο Παπαμιχαήλ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κρήτης Α.Ε., και τον κ. İsmail Erkam TÜZGEN, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Bilisim Vadisi, προβλέπει τη διερεύνηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επιχειρηματικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες συνεργασίας περιλαμβάνουν:

· Κοινές δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως προγράμματα υποστήριξης της καινοτομίας, διαγωνισμούς, επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B meetings) και συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις τεχνολογίας.

· Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης οικοσυστημάτων καινοτομίας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων.

· Συνεργασία σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογικών, ψηφιακών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων.

· Διασύνδεση επιχειρήσεων, ερευνητών και επαγγελματικών δικτύων των δύο οργανισμών, με στόχο τη διευκόλυνση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών και τη διερεύνηση δυνατοτήτων πρόσβασης σε νέες αγορές.

· Διερεύνηση περαιτέρω θεσμικών και στρατηγικών συνεργασιών, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τις σχέσεις μεταξύ των δύο οργανισμών και των οικοσυστημάτων τους.

Μέσα από τις παραπάνω πρωτοβουλίες, επιδιώκεται η αξιοποίηση της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας, των εμπειριών και των διεθνών δικτύων των δύο οργανισμών, προς όφελος των επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας.

Ο Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κρήτης Α.Ε., δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το Bilişim Vadisi αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και της διασύνδεσής του με δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας του εξωτερικού.

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Στόχος μας δεν είναι μόνο η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, αλλά κυρίως η δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές των δύο οικοσυστημάτων, μέσα από νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και κοινές πρωτοβουλίες τεχνολογικής ανάπτυξης.

Πιστεύουμε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτόμος επιχειρηματικότητα μπορούν να αποτελέσουν ισχυρές γέφυρες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, δημιουργώντας αμοιβαία οφέλη και νέες αναπτυξιακές προοπτικές».

Νέες προοπτικές για το οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας και διεθνούς δικτύωσης του STEP-C, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του ως κόμβου διασύνδεσης της ερευνητικής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα και τα διεθνή οικοσυστήματα καινοτομίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο, μέσω της πρόσβασης σε διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα,

της διερεύνησης νέων αγορών, της ανταλλαγής τεχνολογικής και επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης συνεργατικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, η συνεργασία αναμένεται να διευρύνει τις δυνατότητες διασύνδεσης ερευνητών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας τις προοπτικές αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και ανάπτυξης νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

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Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στη διεθνή του δικτύωση, επιδιώκοντας να δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του και να ενισχύει τη θέση της Κρήτης στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας.

Η συνεργασία με το Bilişim Vadisi αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ανοίγοντας νέους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των οικοσυστημάτων καινοτομίας Ελλάδας και Τουρκίας.

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