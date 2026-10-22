Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ορκωμοσία νέου μέλους ΔΕΠ

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Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, παρουσία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, Καθηγήτριας Μαρίας Βαμβακάκη, η ορκωμοσία της κ. Σουλτάνας Κολυμπάρη, ως νέου μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά την κ. Σουλτάνα Κολυμπάρη για τον διορισμό της και της εύχεται κάθε επιτυχία στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό της έργο.

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