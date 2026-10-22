"Άκρως προβληματική η τουριστική σεζόν για τους εργαζόμενους", λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ΠΟΕΕΤ)

Προβληματική για τους εργαζόμενους χαρακτήρισε την τουριστική σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη.

"Ο συνδυασμός ήταν για ακόμη μία χρονιά εργοδοτική αυθαιρεσία και κυβερνητική αναλγησία με τις καταγγελίες να πέφτουν βροχή. Πριν λίγες μέρες προυσιάσαμε επίσημα στοιχεία από το ΕΡΓΑΝΗ τόσο για την ψηφιακή κάρτα όσο και για την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας τόσο στην εστίαση όσο και στα ξενοδοχεία. Και η κατάσταση είναι δραματική: στην Εστίαση η ΣΣΕ για την οποία τόσο πανηγύρισε η κυβέρνηση και η κα Κεραμέως εφαρμόζεται στο 5% των επιχειρήσεων και στα ξενοδοχεία στο 10%! Οσο για την ψηφιακή κάρτα η καταστρατήγησή της είναι μνημειώδης με επταήμερη εργασία και συνεχόμενα ωράρια χωρίς τη νόμιμη ανάπαυση", τόνισε ο κ. Χότζογλου.

Συμβούλεψε μάλιστα τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να μην δίνουν την ψηφιακή κάρτα τους στους διευθυντές ή τους προϊσταμένους τους, τονίζοντας χαρακτηριστικά: "τώρα μας έχουν ανάγκη. Αν τους πιέζουν, να πάνε στο διπλανό ξενοδοχείο", υπογραμμίζοντας τα δεκάδες χιλιάδες κενά στον κλάδο.

Ερωτηθείς για τους μετακλητούς εργαζομένων τρίτων χωρών, ο κ. Χότζογλου τόνισε ότι ουδείς γνωρίζει πόσοι ακριβώς έρχονται να δουλέψουν στην Ελλάδα και κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις.

"Σύμφωνα με το Υπουργείο οι μετακλητοί φέτος ήταν συνολικά 29.000 και εμείς μόνο στη Ρόδο μετρήσαμε 9.000".

Απαισιοδοξία εξέφρασε για το τι μέλλει γενέσθαι με το επίδομα ανεργίας αλλά και το Δώρο Χριστουγέννων, κληθείς να σχολιάσει το περυσινό αλαλούμ με τις τεράστιες καθυστερήσεις και τις χαμένες κάρτες.

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