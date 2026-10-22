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ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η στιγμή που δύο άνδρες σώζουν οδηγό από ΙΧ που βυθιζόταν σε πλημμυρισμένο δρόμο (βίντεο)

Αυστραλία
clock 18:06 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας δημοσιογράφος της αυστραλιανής δημόσιας τηλεόρασης και ένας πολίτης κατάφεραν να διασώσουν έναν άνδρα από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί σε πλημμυρισμένο δρόμο και άρχισε να βυθίζεται, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, σε περιοχή βόρεια του Μπρίσμπεϊν, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο Γουίλ Μάρεϊ, δημοσιογράφος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ABC, βρισκόταν στο σημείο για να καλύψει τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας, όταν ένας οδηγός επιχείρησε να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο με τετρακίνητο όχημα.

Σύμφωνα με το ABC, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στο νερό και άρχισε σταδιακά να βυθίζεται, με τον οδηγό να παραμένει στο εσωτερικό του.

Ο δημοσιογράφος και ένας ακόμη άνδρας που βρισκόταν στην περιοχή μπήκαν στο νερό και κολύμπησαν μέχρι το όχημα, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν τον οδηγό λίγο πριν το αυτοκίνητο βυθιστεί ολοκληρωτικά.

Η επιχείρηση διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο.

«Οι δυο τους έσωσαν σίγουρα τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε η εικονολήπτρια του ABC, Λιζ Πίκερινγκ, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

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