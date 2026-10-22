Τσαλίκης: "Ο Τάκης Ζαχαράτος παρουσίαζε τον Μαζωνάκη σαν τελειωμένο και μετά βγήκε συντρετριμμένος"

Ο Γιώργος Τσαλίκης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο κενό που άφησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και ξέσπασε για την κριτική που είχε ασκήσει στον αείμνηστο καλλιτέχνη ο Τάκης Ζαχαράτος.

Όπως είπε ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Τάκης Ζαχαράτος παρουσίαζε επί σειρά ετών τον Γιώργο Μαζωνάκη ως «τελειωμένο».

«Με πειράζει που κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται και κάποιοι είναι στο απυρόβλητο. Είχα βγάλει ένα βίντεο το οποίο δεν ανέβασα ποτέ, μέσα από το οποίο έλεγα ότι μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα που είπε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Μαζωνάκη.

Πώς είναι δυνατόν όταν συμπάσχεις για την οικογένειά του και τους ξέρεις, να σατιρίζεις έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο τόσα χρόνια και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος;», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο ίδιος ο Γιώργος στην τελευταία του συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν του αρέσει η σάτιρα του Τάκη και αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο Τάκης, που βγήκε συντετριμμένος. Με ενοχλεί που στοχοποιούνται άνθρωποι και άλλοι είναι στο απυρόβλητο», τόνισε ο τραγουδιστής.

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