Ηράκλειο: Αναβλήθηκε, ξανά, η δίκη για την τραγωδία με το πεύκο

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Η 1η Φεβρουαρίου 2027 ορίστηκε ως η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης για τον θάνατο του 51χρονου Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2022, όταν ένα αιωνόβιο πεύκο έπεσε πάνω του στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Ηράκλειο.

Η δίκη, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, αναβλήθηκε λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης.

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν τέσσερα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια διά παραλείψεως.

Η υπόθεση αφορά τις ευθύνες για την πτώση του δέντρου, που καταπλάκωσε τον 51χρονο ενώ περίμενε με τη μοτοσικλέτα του σε φωτεινό σηματοδότη.

Πρόκειται για την τρίτη αναβολή της ποινικής διαδικασίας, ενώ σε ξεχωριστό διοικητικό επίπεδο έχει επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος αποζημίωση ύψους 385.000 ευρώ για ψυχική οδύνη.

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