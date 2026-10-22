Ηράκλειο: Κλειστός για 24 ώρες ο κυκλικός κόμβος στη Χανιόπορτα

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα το πρωί στον κυκλικό κόμβο έξω από την Πύλη Παντοκράτορα στο Ηράκλειο, λόγω εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της επικινδυνότητας.

Ο Δήμος Ηρακλείου θα διακόψει την κυκλοφορία από τις 7:30 το πρωί έως αύριο την ίδια ώρα για τα οχήματα που κινούνται από τη λεωφόρο Καλοκαιρινού και την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την Πύλη Παντοκράτορα.

Η πρόσβαση προς τις οδούς Πλαστήρα, 62 Μαρτύρων, Θερίσσου και Μάχης Κρήτης θα εξυπηρετείται μέσω των οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος.

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