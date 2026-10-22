Ηράκλειο: Φοιτητική κάρτα με 19€ - Υπεγράφη η σύμβαση για το μειωμένο κόμιστρο

Σύμβαση για την εφαρμογή πολιτικής μειωμένου κομίστρου υπέρ των φοιτητών υπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε., το οποίο εκπρο-σώπησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Σαρουλάκης και ο Αντιπρόεδρος Μανώλης Τσαγκαρά-κης. Στην υπογραφή παραβρέθηκαν επίσης οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες. Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλης Σαρ-ρής και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη και η Μαρία Λουκαδάκη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρι-μνας Περιφέρεια Κρήτης.

Η συμφωνία αφορά τη διευκόλυνση των μετακινήσεων για τους φοιτητές των Πανεπιστημια-κών Σχολών που εδρεύουν στον Δήμο Ηρακλείου, ενώ αντίστοιχες συμβάσεις γίνονται και για τις άλλες πόλεις.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), παρέχοντάς τους μειωμένο εισιτήριο για τη χρήση των τακτικών αστικών συγκοινωνιακών γραμμών, με το κόστος της κάρτας απεριορίστων διαδρομών να μειώνεται από τα 45 στα 19 ευρώ. Συνολικά, προβλέπεται η επιδότηση έως 12.000 μηνιαίων καρτών μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, ενώ επιπλέον 500 κάρτες θα διατεθούν δωρεάν από το Αστικό ΚΤΕΛ. Η μέγιστη συ-νολική χρηματοδότηση της δράσης εκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη διαρκή μέριμνα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου για τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας, εξασφαλίζοντας την απρό-σκοπτη και οικονομικότερη πρόσβαση των νέων στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Δήλωση Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού

«Υπογράψαμε σήμερα εδώ στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναου-τάκη, τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ και με την παρουσία των εκπροσώπων των δύο πανεπιστη-μίων μας, τη σύμβαση για την επιδότηση του εισιτηρίου μετακίνησης σε όλες τις διαδρομές

των φοιτητών μας. Πρόκειται για την διάθεση 12.000 μηνιαίων καρτών στις οποίες προστί-θενται άλλες 500 οι οποίες χορηγούνται από το ΚΤΕΛ, και η διάθεση θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα. Ο πλούτος του νεανικού δυναμικού είναι πάρα πολύ μεγάλος και χρειά-ζεται υποστήριξη. Παράλληλα, εργαζόμαστε και για το θέμα της στέγης - που αφορά και την κοινωνική και προσιτή κατοικία - σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, όπως και σε κάθε θέμα. Αυτά είναι ζητήματα με μεγάλο αντίκτυπο στο δημογραφικό και στο κόστος ζωής, τα οποία έγκαιρα πρέπει να αντιμετωπιστούν».

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Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Στέλιου Βοργιά

«Σε μια δύσκολη εποχή, όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά για όλη την κοινωνία λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, η Περιφέρεια έρχεται να δώσει μία σημαντική ανάσα για τους φοιτητές μας όλης της Κρήτης. Δεν είναι μόνο η σημερινή σύμβαση που υπογράφεται με τον Δήμο Ηρακλείου. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν και σε άλλες περιφερειακές ε-νότητες, έτσι ώστε να καλύψουμε τους φοιτητές όλου του νησιού. Αυτή είναι μία συλλογική προσπάθεια με τον Περιφερειάρχη και τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες μας σε κάθε Π.Ε., όπου σύντομα θα ανακοινωθούν οι αντίστοιχες συμβάσεις».

Δήλωση Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης Σοφίας Σχίζα

«Είναι μία πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Το απαύγασμα μιας αρκετά μακράς διαδρο-μής και συνεργασίας με την Περιφέρεια και τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Θα ακολουθήσουν και οι άλλες πόλεις με πρωτοβουλία της Περιφέ-ρειας. Είναι ένα φοβερά ανακουφιστικό και κοινωνικό μέτρο για τους φοιτητές μας και τις οι-κογένειές τους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Κο-ντάκη και από όλους εμάς τους Αντιπρυτάνεις για αυτήν την πρωτοβουλία ενίσχυσης».

Δήλωση Προέδρου Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου Γιάννη Σαρουλάκη

«Σήμερα είναι μία σημαντική μέρα για τους φοιτητές του Ηρακλείου, καθώς το κόστος της κάρτας κατεβαίνει από τα 45 στα 19 ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και την Αντιπρύτανη Σοφία Σχίζα, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα. Ως Αστικό ΚΤΕΛ, εκτός των 12.000 καρτών που θα δώσει ο Δήμος με την Περιφέρεια, θα δώσουμε επιπλέον 500 κάρτες με την ίδια ακριβώς τιμή, χωρίς καμία επιβάρυνση. Για εμάς δεν είναι μόνο οικονομική στήριξη, αλλά νιώθουμε ότι κάνουμε μία επένδυση στο μέλλον και στους νέους της πόλης μας».

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