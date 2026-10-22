Τιμή στον Μιχάλη Βάμβουκα: Δόθηκε τ' ονόμά του στην αίθουσα της 3ης Δημοτικής Κοινότητας

Σε ατμόσφαιρα έντονης συγκινησιακής φόρτισης πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοθεσίας της αίθουσας συνεδριάσεων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου, η οποία φέρει πλέον το όνομα του εκλιπόντος Προέδρου της Μιχάλη Βάμβουκα καθώς και τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής πλακέτας από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό το απόγευμα της Τετάρτης 21/10.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου ως απόδοση της οφειλόμενης τιμής σε ένα σπουδαίο λειτουργό της τοπικής κοινωνίας που πρόωρα και ξαφνικά έφυγε από τη ζωή στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Τσατσάκης, Νίκος Γιαλιτάκης και Φιλαρέτη Δαφέρμου–Χρονάκη, ο νυν Πρόεδρος της 3ης Δ.Κ. Βασίλης Τριτσάρης, τα μέλη του Συμβουλίου της 3ης Δ.Κ. και άλλων Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και πλήθος κατοίκων της περιοχής. Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο Αντιπρόεδρος της 3ης Δ.Κ. Μανόλης Τσουρής.

Image

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγο του Άση Λυγερού, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπικότητα, το ήθος και την παρακαταθήκη του Μιχάλη Βάμβουκα, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Όλοι θα θέλαμε πάρα πολύ, να μην βρισκόμαστε εδώ με αυτή την ευκαιρία και να μην είχε συμβεί αυτό που προκάλεσε την αποψινή μας συνάντηση. Ο Μιχάλης Βάμβουκας για μένα ήταν ένας άνθρωπος που μετρούσε πολύ. Είχε ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ ευθύς, αλλά ταυτόχρονα αυτή την αυστηρότητα την εξισορροπούσαν και τη δικαίωναν μια βαθιά αίσθηση δικαιοσύνης και μια αίσθηση για το καίριο· ποιο είναι το σημαντικό και ποιο το λιγότερο σημαντικό».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην επαγγελματική διαδρομή του Μιχάλη Βάμβουκα ως ταχυδρόμου, συνδέοντάς την με την κοινωνική του προσφορά: «Ο Μιχάλης ήταν ο παραδοσιακός ταχυδρόμος που αλώνιζε τις συνοικίες της 3ης Κοινότητας πόρτα-πόρτα. Γνώριζε τους ανθρώπους στα κατώφλια τους και αυτή την εμπειρία τη μετουσίωσε σε έργο για την Κοινότητα. Μας άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη: τη βαθιά γνώση του πεδίου, τη μεγάλη ανθρωπιά, το να μιλάμε έξω από τα δόντια λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και το καταπληκτικό του χιούμορ. Νομίζω ότι όλη του αυτή την μακρόχρονη εμπειρία μπόρεσε να την μετουσιώσει σε κάτι που ήταν πολύ χρήσιμο, γιατί όπως ειπώθηκε προηγουμένως, αυτός ο διαμεσολαβητικός ρόλος που έχουν τα διαμερίσματα από μια άποψη μπορεί να είναι άχαρος, γιατί δεν έχει το εκτελεστικό κομμάτι, όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμος με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Ότι υπάρχουν άνθρωποι να ακούνε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους ίδιους τους συμβούλους, με τον Πρόεδρό μας τότε τον Μιχάλη Βάμβουκα, σήμερα τον άξιο διάδοχο τον Βασίλη Τριτσάρη. Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να μας μιλήσουν και πρέπει να κάνουμε και τους άλλους να μας ακούσουν, το οποίο νομίζω ότι δεν είναι αυτονόητο ούτε το ένα μέρος ούτε το άλλο. Είναι φανερό ότι μας λείπει πάρα πολύ».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε με λόγια καρδιάς στην προσωπικότητα, το πολιτικό κριτήριο, αλλά και το ανιδιοτελές ενδιαφέρον του Μιχάλη Βάμβουκα για την πορεία του τόπου, επισημαίνοντας: «Ο Μιχάλης είχε πολιτικό αισθητήριο, μία αίσθηση και ένα νοιάξιμο, το οποίο ίσως τώρα περισσότερο παρά ποτέ έχει σημασία να το συμμεριστούμε όλοι. Είχε και ένα νοιάξιμο για την παράταξη. Αυτή η παράταξη μπορεί να πάει τον Δήμο μπροστά. Τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Ο Μιχάλης μας λείπει και με ένα διαφορετικό τρόπο, διότι είχε πολύ μεγάλη αγωνία που είναι η γνήσια αγωνία των ανθρώπων που πονάνε τον τόπο, πονάνε τους ανθρώπους. Ο Μιχάλης μας λείπει, αλλά από την άλλη μεριά τον έχουμε και μαζί μας και αυτό με αφορά και εμένα προσωπικά. Όλους μας μας αφορά. Είναι ένα σημείο σταθερό που σημαίνει ότι είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας και αυτό είναι πάντα και ένα κίνητρο. Να πάμε μπροστά και στο όνομά του να κάνουμε πράγματα. Και αυτά που θα κάνουμε να θεωρούμε ότι είναι καμωμένα και από αυτόν. Ο ίδιος είχε τόσο πολύ προσπαθήσει μέχρι την τελευταία μέρα, που ό,τι αποδώσει αυτή μας η προσπάθεια και όσοι κόποι καταβληθούν από εδώ και πέρα, θα πρέπει να λογίζονται και στον ίδιο τον Μιχάλη. Πάντα θα τον αγαπάμε, πάντα θα τον σκεφτόμαστε και θα υπάρχει και αυτή η πλακέτα ως ελάχιστος φόρος τιμής στην αίθουσα του Μιχάλη Βάμβουκα».

Από την πλευρά του, ο νυν Πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, Βασίλης Τριτσάρης, εξήρε το έργο του προκατόχου του, επισημαίνοντας ότι η ονοματοθεσία αυτή αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με την προσφορά στον συνάνθρωπο και την αναβάθμιση των δυτικών συνοικιών του Ηρακλείου, επισημαίνοντας: «Συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε με την παρουσία μας τον σύζυγο, τον πατέρα, τον αδερφό, τον φίλο, τον συναγωνιστή Μιχάλη Βάμβουκα με την ονομασία της αίθουσας συνεδριάσεων μας σε αίθουσα Μιχάλη Βάμβουκα. Για τη μεγάλη του προσφορά στα κοινά και ειδικά στην κοινότητα μας ως Πρόεδρο. Όσοι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και για τις πολλές χάρες που είχε. Μεγαλύτερη του χάρη ήταν η μεγάλη του καρδιά. Μια καρδιά που τελικά τον πρόδωσε και έφυγε μακριά μας. Το φιλότιμο του, η αγωνιστικότητα του και να μην θέλει να στεναχωρήσει κανένα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του. Φίλε Μιχάλη να είσαι σίγουρος ότι σαν αντικαταστάτης σου στην Προεδρία της κοινότητας μας θα προσπαθήσω μαζί με το υπόλοιπο Συμβούλιο να προωθήσουμε όσο περισσότερα προβλήματα προς επίλυση. Φίλε Μιχάλη κάθε μέρα σε σκεφτόμαστε, σε αναζητάμε και σ' αγαπάμε».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή της τοποθέτησης της συζύγου του εκλιπόντος Σοφίας Βάμβουκα, η οποία ευχαρίστησε το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους παρευρισκόμενους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ δύσκολο να πω αυτά που θέλω και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα εκφράσω και να τα πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους ανθρώπους της Κοινότητας για όλη αυτή την τιμή που κάνετε σήμερα στον σύζυγό μου. Είναι τιμή για μένα και για τα παιδιά μου. Εύχομαι αυτή η αίθουσα να είναι γεμάτη δράσεις, αποφάσεις και από εδώ μέσα να μπορέσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε για τον τόπο μας, διότι ο Μιχάλης αγαπούσε πάρα πολύ τον τόπο του και ήθελε να προσφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και τιμάτε τη μνήμη του. Είναι πολύ σπουδαίο για μένα και τη Μαριάνθη, τον Στέλιο μου, για την οικογένειά του, ότι αυτή η αίθουσα θα στεγάζει την κληρονομιά που άφησε με τις αξίες που είχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ».

Για τον Μιχάλη Βάμβουκα μίλησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλειών Μανόλης Τσαγκάρακης και εκπρόσωπος της 4ης Δ.Κ. που μετέφερε μήνυμα της Πρόεδρου της Δωροθέας Βρούχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όταν η αγάπη "γεννά" ελπίδα: Νεόνυμφοι στη Μεσαρά έκαναν το ωραιότερο "δώρο" στον Σύλλογο ΑμεΑ