Δαφνές - Καταγγελία κατοίκων: Δύο χρόνια στο σκοτάδι μια ολόκληρη γειτονιά!

Τώρα που οι μέρες μικραίνουν και το σκοτάδι πέφτει νωρίς, ένα χρόνιο και επικίνδυνο πρόβλημα έρχεται ξανά στην επιφάνεια με τον πιο έντονο τρόπο για τους κατοίκους των Δαφνών Ηρακλείου. Στην οδό Αγίου Ιωάννου, ο δημόσιος φωτισμός παραμένει ανύπαρκτος εδώ και σχεδόν 24 μήνες.

Μετά από δεκάδες τηλεφωνήματα και υποσχέσεις που έπεσαν στο κενό, οι δημότες της περιοχής προχωρούν σε δημόσια καταγγελία, ζητώντας το αυτονόητο: να βγει η γειτονιά τους από το σκοτάδι και την απομόνωση.

Η καταγγελία των κατοίκων:

"Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία μας για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην οδό Αγίου Ιωάννου, στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου ο δημόσιος φωτισμός παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός λειτουργίας, αφήνοντας ολόκληρη τη γειτονιά στο σκοτάδι κατά τις βραδινές ώρες.

Συγκεκριμένα, μία από τις λάμπες παραμένει σβηστή ήδη από το καλοκαίρι, ενώ οι υπόλοιπες έχουν πάψει να λειτουργούν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο από εμένα όσο και από άλλες δύο κατοίκους της περιοχής, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση.

Είναι πραγματικά εξοργιστικό το γεγονός ότι, ενώ οι κάτοικοι έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα αποτελεσματική παρέμβαση. Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα αιτήματα των δημοτών.

Το ζήτημα δεν αφορά απλώς την αισθητική της γειτονιάς ή μια συνηθισμένη τεχνική βλάβη. Αφορά πρωτίστως την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μας επιστρέφουν από τις απογευματινές και βραδινές δραστηριότητές τους, συχνά μόνα τους, αναγκασμένα να διασχίζουν έναν δρόμο χωρίς επαρκή δημόσιο φωτισμό. Ως γονείς, αισθανόμαστε έντονη ανασφάλεια, καθώς αδυνατούμε να γνωρίζουμε αν τα παιδιά μας μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ταυτόχρονα, η έλλειψη φωτισμού περιορίζει σημαντικά την ορατότητα και δυσχεραίνει την έγκαιρη αντίληψη πιθανών κινδύνων. Οι κάτοικοι αισθανόμαστε εκτεθειμένοι, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να πλησιάσει μέσα στο σκοτάδι χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτός. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει ακόμη και την καθημερινότητά μας μέσα στα ίδια μας τα σπίτια, καθώς η απουσία φωτισμού στον δρόμο εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας.

Κατά τους θερινούς μήνες η κατάσταση ήταν κάπως πιο υποφερτή, καθώς νυχτώνει αργότερα. Πλέον, όμως, που σκοτεινιάζει νωρίς, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο και επικίνδυνο για όσους μετακινούνται τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη γειτονιά να παραμένει στο σκοτάδι επί σχεδόν δύο χρόνια, ενώ οι κάτοικοί της έχουν επανειλημμένα ζητήσει την παρέμβαση του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν οι δημότες να αναγκάζονται να τηλεφωνούν ξανά και ξανά για ένα βασικό ζήτημα ασφάλειας και να αισθάνονται ότι οι εκκλήσεις τους δεν λαμβάνονται υπόψη.

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