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ΚΟΣΜΟΣ

Έφαγε τσούρος με φιστίκια και πέθανε

τσουρος
clock 07:25 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του μετά την κατανάλωση τσούρος που περιείχε φιστίκια, στα οποία ήταν αλλεργικός, παρότι οι υπάλληλοι του καταστήματος τον είχαν διαβεβαιώσει ότι το γλυκό δεν περιείχε το συγκεκριμένο συστατικό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αργεντινή, με θύμα τον Βρετανό Χάρι Κίτο, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στη χώρα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Κίτο ταξίδευε σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής και συνήθιζε να δοκιμάζει τοπικές γεύσεις. Ιδιαίτερη αδυναμία είχε στα τσούρος, τα οποία είχε καταναλώσει πολλές φορές χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα, παρά την αλλεργία του στα φιστίκια.

Ωστόσο, η επίσκεψή του σε ένα καφέ στο Μπουένος Άιρες αποδείχθηκε μοιραία. Οι υπάλληλοι τον διαβεβαίωσαν ότι το γλυκό δεν περιείχε φιστίκια, όμως λίγο αφότου άρχισε να το τρώει, παρουσίασε σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Ο 24χρονος άρχισε να πρήζεται και αντιμετώπισε έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Παρέμεινε νοσηλευόμενος για μία εβδομάδα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, αλλά τελικά κατέληξε.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο πατέρας και ο αδελφός του επισκέφθηκαν το καφέ όπου είχε καταναλώσει το γλυκό και παρήγγειλαν το ίδιο προϊόν. Όταν ρώτησαν αν περιείχε φιστίκια, ένας εργαζόμενος απάντησε ότι δεν γνώριζε, ενώ ένας δεύτερος τους διαβεβαίωσε ότι δεν περιείχε.



Οι δύο άνδρες δεν κατανάλωσαν το γλυκό, αλλά το έστειλαν για εργαστηριακή ανάλυση, η οποία έδειξε ότι περιείχε 20 mg πρωτεΐνης φιστικιού ανά κιλό.

Η μητέρα του Κίτο, Κέρι Μπερτ, μιλώντας για τον γιο της, δήλωσε: «Ήταν απίστευτα δυνατός, θαρραλέος και γενναίος. Για μία εβδομάδα έδειξε εξαιρετική δύναμη και αποφασιστικότητα – την ίδια δύναμη που έκανε όλους όσοι τον γνώριζαν να νιώθουν τόσο περήφανοι για εκείνον».

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