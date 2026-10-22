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Ηράκλειο: Θλίψη για την «Μαμά Ντάλτονς» που έφυγε νωρίς

Ευγενία Δρόσου
clock 13:56 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Εργοτέλη η απώλεια της Τζένης (Ευγενίας) Δρόσου-Μουλακάκη, γνωστής στους ανθρώπους του συλλόγου ως «Μαμά Ντάλτονς», η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 64 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Τζένη είχε ξεχωριστή θέση στην οικογένεια του Ηρακλειώτικου συλλόγου, ο οποίος την αποχαιρετά με συγκίνηση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους της για την απώλειά της.

Συγκλονιστικό είναι και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του γιου της, Κυριάκου: «Θα μου λείψεις πολύ, αλλά ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μου, όπως πάντα, αλλά τώρα σαν άγγελος για να με προσέχεις από εκεί ψηλά. Δεν σου λέω αντίο αλλά εις το επανιδείν. Σ' αγαπώ πολύ μητέρα».

Η ανακοίνωση του Εργοτέλη

«Βυθισμένη στη θλίψη η οικογένεια του Εργοτέλη, αποχαιρετά την αγαπημένη μας Τζένη, τη δική μας «Μαμά Ντάλτονς». Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό, για τη θέση που είχε στην οικογένεια του Εργοτέλη.

Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η νεκρώσιμος ακολουθία της αγαπημένης μας, θα ψαλεί αύριο Παρασκευη (23/10), στις 13.30, στον Ιερό ναό Αναστάσεως του Κυρίου (Νέο κοιμητήριο). Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Τζένη. Θα είσαι για πάντα μία από εμάς».

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