Μπλε Ώρες: Η Ολυμπία κάνει έναν πολύ μεγάλο καβγά στον Δημήτρη

Τι θα δούμε στη σειρά Μπλε Ώρες;

Επεισόδιο 35ο: Η Ολυμπία κάνει έναν πολύ μεγάλο καβγά στον Δημήτρη, με αφορμή το ψέμα για την πεθαμένη θεία του και σε έξαλλη κατάσταση φεύγει και πηγαίνει στη Σκιάθο για να ηρεμήσει, παρά τις αντιδράσεις της Κορίνας. Η Μάρθα, στο σπίτι της Όλγας, συναντιέται με τον Άγγελο και τώρα πια ξέρει ποιος είναι ο άντρας που της τράβηξε την προσοχή. Το εξομολογείται στην Ελένη, χωρίς όμως να της πει το όνομά του και ποιος είναι. Η Βάσια με τον Διονύση κάνουν μια συζήτηση και του αποκαλύπτει αυτό που έμαθε για τη Νίκη, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα μεταξύ τους, γιατί για εκείνη είναι πάνω απ’ όλα η φιλία. Ο Άγγελος πάει στο μαγαζί της Ελένης και πίνει αρκετά. Η Εύα δεν μπορεί να τον αφήσει να οδηγήσει μέχρι το σπίτι του και τον πηγαίνει αυτή. Ο Άγγελος βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση και της εξομολογείται όλα όσα κρύβει μέσα του. Η Εύα δεν μπορεί να αντισταθεί στα συναισθήματά της και υποκύπτει στον έρωτα που αισθάνεται για εκείνον. Την επόμενη μέρα, ο Άγγελος νομίζει ότι θα είναι και πάλι μαζί, αλλά η ψυχρή στάση της Εύας, τον απογοητεύει για μια ακόμα φορά.

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