Γιατί οι Ευρωπαίοι έτρωγαν μούμιες: Η μακάβρια μόδα που κράτησε αιώνες (βίντεο)

Για αιώνες, οι Ευρωπαίοι πίστευαν ότι οι αιγυπτιακές μούμιες μπορούσαν να θεραπεύσουν ασθένειες, από πονοκεφάλους μέχρι την πανώλη. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε ως ιατρική θεραπεία και αργότερα εξελίχθηκε σε μακάβριο θέαμα για την κοινωνική ελίτ.

Από τον 12ο αιώνα, φαρμακευτικά σκευάσματα με αλεσμένα ανθρώπινα οστά και σάρκα πωλούνταν στα φαρμακεία. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κυκλοφορούσαν ακόμη και πλαστές μούμιες. Το 1564, ο βασιλικός γιατρός Γκυ ντε λα Φοντέν εντόπισε στην Αλεξάνδρεια σώματα νεκρών χωρικών που παρουσιάζονταν ως αρχαία αιγυπτιακά λείψανα. Η χρήση ανθρώπινων υπολειμμάτων δεν περιοριζόταν στις μούμιες. Ο βασιλιάς Κάρολος Β΄ της Αγγλίας φέρεται να κατανάλωνε σκεύασμα από ανθρώπινα κρανία μετά από κρίσεις, ενώ αντίστοιχες θεραπείες για νευρολογικές παθήσεις χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1909.

Τον 19ο αιώνα, η μόδα πήρε διαφορετική τροπή. Μετά την εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο το 1798, οι μούμιες έγιναν περιζήτητα αντικείμενα στην Ευρώπη. Το ξετύλιγμα των επιδέσμων τους εξελίχθηκε σε κοινωνική εκδήλωση, με πλούσιους να προσκαλούν κόσμο για να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Το 1834, ο χειρουργός Τόμας Πέτιγκρου είχε παρουσιάσει το ξετύλιγμα μούμιας στο Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών, αρχικά στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η πρακτική άρχισε να εγκαταλείπεται λόγω της καταστροφής αρχαιολογικών ευρημάτων. Η ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών το 1922 αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την Αίγυπτο, ενώ ο θάνατος του Λόρδου Κάρναρβον συνέβαλε στη διάδοση του μύθου της «κατάρας της μούμιας».

Σήμερα, η κατανάλωση ανθρώπινων λειψάνων δεν αναγνωρίζεται ως ιατρική θεραπεία, ενώ το ξετύλιγμα των μουμιών αποκλειστικά για ψυχαγωγία έχει εγκαταλειφθεί. Η γοητεία τους, ωστόσο, εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον για μία από τις πιο παράξενες συνήθειες της ευρωπαϊκής ιστορίας.

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