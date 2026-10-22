Social media: Το μήνυμα Μητσοτάκη λίγο πριν τον "κόφτη" για παιδιά κάτω των 15

Βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρεται στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για την επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media, ανήρτησε το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.







Ξεκινώντας το βίντεο με τη φράση «ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω», ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί πως «όταν το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί από ένα παιδί ύπνο, δυνατότητα συγκέντρωσης, χρόνο με φίλους κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του».

«Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027» συνεχίζει ο πρωθυπουργός ο οποίος στη συνέχεια στέλνει μήνυμα στα παιδιά, τους γονείς αλλά και τις εταιρείες των social media.







«Για τα παιδιά: θέλω να έχετε περισσότερο χρόνο και χώρο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online. Το μέτρο αφορά τα social media και όχι γενικά τη χρήση του κινητού ή άλλες εφαρμογές.









Στους γονείς: ξέρω ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε



Και στις πλατφόρμες: έχετε ευθύνη να ελέγχετε αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας Και έχετε 2,5 μήνες μπροστά σας για να το κάνετε».«Πίεσα και πέτυχα κοινή ευρωπαϊκή δράση και συνεχίζουμε. Η προστασία των παιδιών χρειάζεται κανόνες αλλά και εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους» συμπληρώνει ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγει στο βίντεό του:



«Και τώρα μπορείτε να αφήσετε λίγο το κινητό κι εγώ μαζί σας».

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