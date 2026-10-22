Το "κρυφό" γράμμα στον λεβιέ ταχυτήτων: Ξέρεις τι σημαίνει το "G";

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Αν έχετε πετύχει ποτέ την ένδειξη «G» σε λεβιέ ταχυτήτων, δεν πρόκειται για κάποιο περίεργο αυτόματο σύστημα, αλλά για μια ειδική σχέση μετάδοσης.

Το «G» προέρχεται από τη γερμανική λέξη Gelände, που σημαίνει «έδαφος» ή «εκτός δρόμου», και αντιπροσωπεύει τη σχέση ερπύστριας (crawler gear).

Πρόκειται για μια υπερβολικά κοντή πρώτη ταχύτητα που σχεδιάστηκε για ειδικές αποστολές. Δεν χρησιμοποιείται ποτέ στην κανονική, καθημερινή οδήγηση, καθώς η τελική της ταχύτητα φτάνει μόλις τα λίγα χιλιόμετρα την ώρα.

Αντίθετα, επιστρατεύεται σε ακραίες συνθήκες:



• Ξεκίνημα με βαρύ φορτίο ή απαιτητική ρυμούλκηση.



• Ανάβαση σε πολύ απότομες πλαγιές με λάσπη, χιόνι ή πέτρες.



• Απόλυτος έλεγχος του οχήματος με ελάχιστη ταχύτητα, χωρίς να φθείρεται ο συμπλέκτης.

Αυτή η «κρυφή» ταχύτητα συναντάται κυρίως σε φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα και σκληροτράχηλα 4x4.



Ωστόσο, άφησε τη δική της ιστορία στον κόσμο των supercars μέσω της θρυλικής Porsche 959.

Εκεί, η γερμανική εταιρεία τοποθέτησε την ταχύτητα «G» για να παρακάμψει τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς θορύβου, παρουσιάζοντας την κανονική πρώτη ταχύτητα ως «ειδική σχέση» και τις υπόλοιπες πέντε ως το βασικό κιβώτιο του αυτοκινήτου!

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