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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις 30 του Οκτώβρη η κλήρωση για το ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο

Χρήστος Τριαντόπουλος
clock 13:14 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα τέλη του μήνα και συγκεκριμένα στις 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η κλήρωση στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής για τους δικαστές που θα στελεχώσουν το Ειδικό Δικαστήριο που με τη σειρά του θα κρίνει την τύχη του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Ο κ. Τριαντόπουλος που εγκαλείται για τους χειρισμούς του (παράβαση καθήκοντος) στο σημείο του δυστυχήματος της τραγωδίας των Τεμπών, για το λεγόμενο μπάζωμα, παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο μετά το βούλευμα του δικαστικού συμβούλιου το οποίο και συγκροτήθηκε μετά από την απόφαση της Βουλής για τη συγκρότηση προκαταρκτικής των πραγμάτων επιτροπής.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη αποστείλει τη λίστα με τα ονόματα των δικαστικών από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι επιλέξιμα για να στελεχώσουν το ad hoc όργανο.

Στις κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα αναδειχθούν τα 7 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο, τα 6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατίας, καθώς και τα πρόσωπα που θα ασκήσουν τα καθήκοντα του Εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου.

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