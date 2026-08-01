Καλοκαίρι και αυτοκίνητο: Πώς θα κάνετε το τιμόνι που καίει να κρυώσει γρήγορα

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Όσοι και όσες δεν έχουν προμηθευτεί ηλιοπροστασία για το αυτοκίνητό τους ή (ακόμα χειρότερα) ξεχάσουν να τη βάλουν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι: όταν επιστρέψεις από το μπάνιο, το αμάξι έχει γίνει φούρνος.

Μέσα σε λίγη ώρα, το εσωτερικό του οχήματος μετατρέπεται σε πραγματικό θερμοκήπιο, με τον αέρα να είναι αποπνικτικός και κάθε επιφάνεια να καίει.

Εκτός των άλλων, είναι δύσκολο να πιάσεις το τιμόνι και το λεβιέ ταχυτήτων, τα οποία έχουν απορροφήσει την ηλιακή ακτινοβολία για ώρες και καίνε.



Πώς βοηθά το αντισηπτικό με το τιμόνι που καίει



Όταν το κακό έχει ήδη γίνει και πρέπει να πιάσετε αμέσως το τιμόνι, υπάρχει μια ελαφρώς ανορθόδοξη αλλά γρήγορη λύση.

Μπορείτε να ψεκάσετε αντισηπτικό σπρέι ή να βάλετε λίγο αντισηπτικό τζελ στο τιμόνι. Σίγουρα το σπρέι είναι προτιμότερο γιατί το τζέλ κολλάει και θέλει σκούπισμα.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, το υγρό εξατμίζεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η διαδικασία της ταχείας εξάτμισης απορροφά άμεσα τη θερμότητα από την επιφάνεια του τιμονιού μέσω ψύξης εξάτμισης.

Βέβαια, το τρικ αυτό θέλει λίγη προσοχή γιατί με το πολύ αντισηπτικό μπορεί να ξεβάψει το τιμόνι.

Τα προληπτικά μέτρα

Πριν αφήσετε το αμάξι και πάτε για τη βουτιά σας, υπάρχουν κάποια προληπτικά μέτρα που μπορείτε να πάρετε για να μην καίει το τιμόνι.

Πέρα από την κλασική λύση να αφήσετε μια πετσέτα πάνω στο τιμόνι, μπορείτε επίσης να το στρίψετε κατά 180 μοίρες ανάποδα τη στιγμή που παρκάρετε και σβήνετε τη μηχανή.

Με αυτόν τον τρόπο, το επάνω μέρος του τιμονιού —εκεί δηλαδή όπου τοποθετείτε τα χέρια σας κατά την οδήγηση— δεν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο αλλά προστατεύεται από τη σκιά του ταμπλό.

Όταν επιστρέψετε στο όχημα και επαναφέρετε το τιμόνι στην ευθεία, το σημείο που θα κρατήσετε θα είναι αισθητά πιο δροσερό και ασφαλές στο άγγιγμα.

Η τεχνική της «βεντάλιας» με την πόρτα

Πριν καν καθίσετε στη θέση του οδηγού, είναι σημαντικό να εκτονωθεί ο εγκλωβισμένος καυτός αέρας. Ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος είναι να κατεβάσετε πλήρως το παράθυρο της μίας πλευράς του οχήματος και, στη συνέχεια, να πάτε στην απέναντι πλευρά και να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα επανειλημμένα, τρεις ή τέσσερις φορές.

Η κίνηση αυτή λειτουργεί σαν αντλία εξαερισμού, ωθώντας τον υπερθερμασμένο αέρα προς τα έξω και τραβώντας πιο δροσερό εξωτερικό αέρα στην καμπίνα. Ακόμη και αν απλώς αφήσετε τις πόρτες ανοιχτές για ένα με δύο λεπτά πριν ξεκινήσετε, η πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας θα είναι αισθητή.

Πώς θα δροσίσει το αυτοκίνητο που έχει μείνει πολλή ώρα στον ήλιο

Τι μπορείτε να κάνετε για να δροσίσει γενικά το εσωτερικό του αυτοκινήτου που έχει μείνει στον ήλιο;

Καταρχάς, μπορείτε απλά να ανάψετε το air condition στο φουλ, φροντίζοντας να μην είναι ενεργοποιημένη η ανακύκλωση αέρα.

Ταυτόχρονα, φροντίστε να έχετε ανοιχτά τα παράθυρα για να δημιουργείται διαμπερές ρεύμα.

Κατευθύνετε αρχικά τη ροή του κρύου αέρα στους χαμηλότερους αεραγωγούς, κοντά στα πόδια. Καθώς ο θερμός αέρας ανεβαίνει φυσικά προς τα πάνω, ο ψυχρός αέρας από κάτω τον ωθεί να διαφύγει έξω από τα παράθυρα.

Μόλις πέσει αισθητά η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και ο κλιματισμός βγάζει σταθερά κρύο αέρα, κλείνετε τα παράθυρα και ενεργοποιείτε την ανακύκλωση για μέγιστη απόδοση.

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