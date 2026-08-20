ΠΕΜ.20 Αυγ 2026 10:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Σύγκρουση στον αέρα αεροσκάφους με ελικόπτερο της αστυνομίας - Ένας νεκρός

Πενσυλβάνια αεροπορικό
clock 10:09 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί της Αστυνομίας της Πενσυλβάνια τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο της πολιτειακής αστυνομίας ενεπλάκησαν σε σύγκρουση στον αέρα το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσαν οι αρχές.

Στη σύγκρουση στο αεροδρόμιο Carlisle στην κομητεία Cumberland ενεπλάκησαν ένα ελικόπτερο Cessna 150 και ένα ελικόπτερο Bell 407, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις νεκρός είναι ο πιλότος του Cessna, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο μοναδικός επιβάτης του.

Οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο, οι οποίοι ήταν μέλη της επίλεκτης αεροπορικής μονάδας της πολιτειακής αστυνομίας, τραυματίστηκαν αλλά δεν κινδυνεύουν.

Το ελικόπτερο, με έδρα το Χάρισμπουργκ, διεξήγαγε εκπαιδευτικές ασκήσεις ρουτίνας στο αεροδρόμιο Carlisle. Αιωρούνταν αρκετά πόδια από το έδαφος σε μια περιοχή με γρασίδι όταν ένα μικρό Cessna «πλησίασε από πίσω» και ευθυγραμμίστηκε με έναν από τους διαδρόμους κοντά σε αυτήν την περιοχή. Για άγνωστο λόγο τελευταία στιγμή έστριψε και χτύπησε το ελικόπτερο από πίσω. Οι πιλότοι σύμφωνα με την ενημέρωση δεν θα μπορούσαν καν να δουν το αεροπλάνο να τους πλησιάζει.

Το ελικόπτερο «αναποδογύρισε και συνετρίβη στο έδαφος».

Ο πιλότος του Cessna πέθανε στο σημείο. Και οι δύο πιλότοι ελικοπτέρων ήταν αρχικά παγιδευμένοι, αλλά κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Αξιωματούχοι της FAA βρίσκονταν στο σημείο και ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών έφταναν κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να διερευνήσουν τα αίτια της σύγκρουσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος - Νεκρός 21χρονος δικυκλιστής

Τουρκία: Αντιδρά στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΠΕ της Ελλάδας – Η απάντηση της Αθήνας και το Αιγαίο

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηπα Πενσυλβανια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis